गिरफ्तार कांग्रेस विधायक के कई ठिकानों पर फिर पड़ी ED की रेड, अब तक करोड़ों की संपत्ति हो चुकी है जब्त

कर्नाटक के कांग्रेस विधायक के.सी. वीरेंद्र उर्फ पप्पी के कई ठिकानों पर फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को छापामारी की है। अवैध सट्टेबाजी से जुड़े मामले में ईडी ने कार्रवाई की है।
ये छापे विधायक वीरेंद्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर मारे जा रहे हैं, जिन्हें ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सूत्रों ने बताया कि चल्लकेरे कस्बे में एक सहकारी बैंक और एक निजी राष्ट्रीयकृत बैंक की इकाइयों पर छापे मारे जा रहे हैं।
अवैध सट्टेबाजी घोटाले की जांच से पता चला है कि विधायक के.सी. वीरेंद्र और उनके सहयोगियों ने वेबसाइटों से एक ही गेटवे के जरिए बहुत कम समय में 2,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम जुटाई।
इससे पहले 2 सितंबर को, ईडी ने कांग्रेस विधायक के. सी. वीरेंद्र और अन्य के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में जनता को धोखा देने के मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु और चल्लेकेरे स्थित कई परिसरों में तलाशी अभियान चलाया था।
ईडी ने बताया कि चल्लेकेरे, बेंगलुरु, पणजी, गंगटोक, जोधपुर, हुबली और मुंबई में 31 परिसरों में तलाशी ली गई। ईडी ने कहा की तलाशी के दौरान, मर्सिडीज-बेंज सहित पांच महंगी गाड़ियां जब्त की गईं।
इसके अलावा, विधायक वीरेंद्र के नौ बैंक खातों और एक डीमैट खाते में जमा 40.69 करोड़ रुपये और 262 म्यूल खातों में जमा कुल 14.46 करोड़ रुपये सहित 55 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया गया है।
यह राशि आरोपियों के एक गेटवे से बरामद की गई है, जिसके माध्यम से वीरेंद्र और उसके सहयोगियों द्वारा संचालित कई गेमिंग वेबसाइटों से एकत्रित धन को रूट किया जा रहा था। ईडी ने बताया कि विधायक किंग567, राजा567, लायन567 आदि नामों से कई ऑनलाइन सट्टेबाजी साइटें चला रहे थे।
बता दें कि 2016 में, जब वीरेंद्र जेडी-एस के सदस्य थे, तब आयकर विभाग ने उनके बाथरूम के एक गुप्त कक्ष से 5.7 करोड़ रुपये के नए नोट बरामद किए थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
अधिकारियों को चल्लकेरे शहर स्थित उनके आवास पर बाथरूम की टाइलों के पीछे 32 किलो सोने के बिस्कुट और आभूषण के साथ-साथ 90 लाख रुपये के पुराने नोट भी मिले थे।