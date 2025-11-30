IMD Alert: 80 KM दूर है चक्रवात ‘दित्वा’, मौसम विभाग ने तमिलनाडु सहित इन राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी

मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया (Photo-IANS)
Cyclone Ditwa: बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान 'दित्वा' भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, जिससे रविवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएँ चलीं। मौसम विभाग ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कुछ हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में रेड अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है।
मौसम विभाग के नए अपडेट के मुताबिक तूफान तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों से 80 किमी दूर है। वहीं चक्रवात दित्वा अगले 24 घंटों में उत्तरी तमिलनाडु-पुडुचेरी तटों के समानांतर उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है।
मौसम विभाग के अपडेट के मुताबिक 30 नवंबर और 01 दिसंबर को तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा और तेलंगाना में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
चक्रवात दित्वा के मद्देनजर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की एक टीम नेल्लोर में तैनात की गई है। एनडीआरएफ के सहायक कमांडर पवन ने बताया कि यह टीम एनडीआरएफ की 10वीं बटालियन से है और एहतियात के तौर पर नेल्लोर में तैनात की गई है।
सहायक कमांडर ने कहा, "इस टीम में कुल 30 बचावकर्मी हैं... हमारी टीम जिला और राज्य प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है..." उन्होंने आगे कहा कि चक्रवात के कारण अभी तक किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है।
तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा के कारण हुई वर्षाजनित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने दी है। उन्होंने कहा कि कल शाम से बारिश से संबंधित घटनाओं में तीन लोगों की जान चली गई है। थूथुकुडी और तंजावुर में दीवार गिरने से क्रमशः दो लोगों की मौत हो गई, जबकि मयिलादुथुराई में बिजली का झटका लगने से 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई।
