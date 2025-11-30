IMD Alert: 80 KM दूर है चक्रवात ‘दित्वा’, मौसम विभाग ने तमिलनाडु सहित इन राज्यों में भारी बारिश की दी चेतावनी

तमिलनाडु में चक्रवात दित्वा के कारण हुई वर्षाजनित घटनाओं में तीन लोगों की मौत हो गई। यह जानकारी मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन ने दी है। उन्होंने कहा कि कल शाम से बारिश से संबंधित घटनाओं में तीन लोगों की जान चली गई है। थूथुकुडी और तंजावुर में दीवार गिरने से क्रमशः दो लोगों की मौत हो गई, जबकि मयिलादुथुराई में बिजली का झटका लगने से 20 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई।