IMD Alert: मुंबई में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी

मौसम विभाग के अनुसार इस समय अरब सागर के ऊपर एक दबाव क्षेत्र बना हुआ है, जो आगे दक्षिण की ओर बढ़ गया है। एक द्रोणिका भी बनी हुई है, जिसके कारण पूर्वी और मध्य अरब सागर से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम गुजरात तक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण और दबाव क्षेत्र बना है। इन कारकों के कारण 26 से 30 अक्टूबर के बीच लगातार बेमौसम बारिश होगी।