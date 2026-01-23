IMD Alert: मौसम ने एक बार फिर बदली करवट! बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड की वापसी; जानें कैसा रहेगा उत्तर भारत का वेदर

वहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और हिमपात की गतिविधियां 24 और 25 जनवरी को घटकर छिटपुट या हल्की से मध्यम स्तर की रह सकती हैं। हालांकि, 27 जनवरी से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिससे पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में व्यापक बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 28 जनवरी को भी छिटपुट वर्षा के आसार हैं।