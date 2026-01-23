IMD Rain Alert: 24, 25, 26, 27 और 28 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

बारिश के दौरान की तस्वीर (फाइल फोटो)
IMD Rain Alert: देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से सर्दी से राहत मिली है। माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और ठंड कम हो जाएगी। इसी बीच मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में गुरुवार से हो रही बारिश और तेज हवाओं से पारा गिर गया है। अचानक सर्दी में इजाफा हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले पांच दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवाएं 60 से लेकर 65 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकती हैं। उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है।
आईएमडी के मुताबिक 24 और 28 जनवरी के आसपास एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके चलते दिल्ली-एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और कश्मीर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है। इस दौरान इन राज्यों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान तेज हवा चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग ने बताया है कि देश के 9 राज्यों में तूफान और भीषण बारिश का अनुमान है। आने वाले कुछ दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 65 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है।
घना कोहरा: 24 से 27 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में सुबह और रात के समय 'घना से बहुत घना' कोहरा छाए रहने की संभावना है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 25 जनवरी तक घना कोहरा रह सकता है।
शीतलहर: 25 और 28 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावना है।
बारिश और बर्फबारी: जम्मू-कश्मीर-लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में व्यापक बारिश/बर्फबारी के साथ 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं चलने की संभावना है। हिमाचल और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भारी बर्फबारी, जबकि जम्मू-कश्मीर में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
मैदानी इलाकों में असर: पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में गरज के साथ बारिश और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश की संभावना है।
ओलावृष्टि: जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर-पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में ओले गिर सकते हैं।
