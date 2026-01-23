IMD Rain Alert: 24, 25, 26, 27 और 28 जनवरी को होगी भारी बारिश, इन राज्यों के लिए अलर्ट

IMD Rain Alert: देश के कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से सर्दी से राहत मिली है। माना जा रहा था कि आने वाले दिनों में तापमान बढ़ेगा और ठंड कम हो जाएगी। इसी बीच मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है। देश की राजधानी दिल्ली सहित कई राज्यों में गुरुवार से हो रही बारिश और तेज हवाओं से पारा गिर गया है। अचानक सर्दी में इजाफा हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले पांच दिनों तक बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान हवाएं 60 से लेकर 65 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकती हैं। उत्तर भारत के 17 शहरों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है।