मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट; इन पांच राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 24 और 26 से 28 के दौरान तमिलनाडु में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ बौछारें हो सकती है। 22 से 24 तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल एवं माहे, 22 से 25 तक तटीय कर्नाटक और तेलंगाना, 24 को उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 22 से 28 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा, 22 को केरल और माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 22 और 23 को तटीय कर्नाटक, 23 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।