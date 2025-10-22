Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट; इन पांच राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

Weather Update: मौसम विभाग के अनुसार, तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम भाग पर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश और यनम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 22, 2025

Weather Update

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Photo-@x Indiametdept))

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बुधवार को ताजा अपडेट जारी है। आईएमडी के मुताबिक, अगले पांच से छह दिनों तक कई राज्यों में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग का कहना है कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, आंध्र प्रदेश और यनम में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तमिलनाडु तट से दूर बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम भाग पर एक स्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। दक्षिण-पूर्वी अरब सागर पर अवदाब बना हुआ है। दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में 22-24 के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा (7-20 से.मी.) और तमिलनाडु, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश तथा यनम में 22 अक्टूबर, 2025 को अत्यंत भारी वर्षा (221 से.मी.) होने की संभावना है।

दक्षिण भारत: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 22 से 24 और 26 से 28 के दौरान तमिलनाडु में कई/कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा/गरज के साथ बौछारें हो सकती है। 22 से 24 तक दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और केरल एवं माहे, 22 से 25 तक तटीय कर्नाटक और तेलंगाना, 24 को उत्तर आंतरिक कर्नाटक, 22 से 28 अक्टूबर के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा, 22 को केरल और माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा की संभावना है। 22 और 23 को तटीय कर्नाटक, 23 अक्टूबर को तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, रायलसीमा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम और रायलसीमा में अत्यधिक भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 दिनों के दौरान इस क्षेत्र में गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

पूर्व और मध्य भारत: इन राज्यों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश

23-27 अक्टूबर के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाओं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) की संभावना है। 22-26 अक्टूबर के दौरान ओडिशा में और अगले 5 दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बिजली कड़कने की संभावना है। 22 और 23 अक्टूबर को ओडिशा में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

मेरे पिता राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं: CM सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने ऐसा क्यों कहा
राष्ट्रीय
Siddaramaiah son Yathindra

पश्चिम भारत: गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश

पश्चिम भारत की बात करें तो गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। 23 अक्टूबर को कोंकण और गोवा तथा मध्य महाराष्ट्र में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में बिजली कड़कने के साथ छींटे पड़ने की संभावना है।

उत्तर भारत: न्यूनतम तापमान में गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। उत्तर भारत में फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। हालांकि कुछ जगह हल्के बादल छाए रह सकते है।

संबंधित खबरें

‘RSS के पास पैसा कहां से आ रहा है’, कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

Siddaramaiah son Yathindra

मेरे पिता राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं: CM सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Assembly Elections

वोटिंग से पहले खत्म हो गया बिहार चुनाव…AAP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

ताज होटल में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने पर विवाद, देखिए Your Story की फाउंडर का वायरल वीडियो

Crime news

पत्नी पर था कई पुरुषों से अवैध संबंध का शक, दो महीने बाद ड्रम में मिला शव

अमेरिका जा रहे AIR INDIA के विमान को लौटना पड़ा मुंबई, सामने आई यह बड़ी वजह

मुसलमान होने की वजह से सरफराज का टीम इंडिया में नहीं हुआ चयन, कांग्रेस प्रवक्ता ने गौतम पर लगाए गंभीर आरोप

ये भी पढ़ें

पत्नी पर था कई पुरुषों से अवैध संबंध का शक, दो महीने बाद ड्रम में मिला शव
राष्ट्रीय
Crime news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Oct 2025 07:01 pm

Hindi News / National News / मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट; इन पांच राज्यों में भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं हुई कम, जानें अब तक कितने किसानों पर FIR हुई दर्ज

राष्ट्रीय

‘RSS के पास पैसा कहां से आ रहा है’, कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

राष्ट्रीय

मेरे पिता राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं: CM सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने ऐसा क्यों कहा

Siddaramaiah son Yathindra
राष्ट्रीय

वोटिंग से पहले खत्म हो गया बिहार चुनाव…AAP सांसद ने ऐसा क्यों कहा

Bihar Assembly Elections
राष्ट्रीय

ताज होटल में कुर्सी पर पालथी मारकर बैठने पर विवाद, देखिए Your Story की फाउंडर का वायरल वीडियो

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.