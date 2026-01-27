IMD Alert: फिर पलटेगा मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जानें अपने-अपने राज्यों का हाल

भारी बारिश का अलर्ट (File Photo)
IMD Alert: मौसम विभाग ने बारिश और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ तक देश के अलग-अलग राज्यों में आंधी-बारिश का दौर बना रहेगा। वहीं, पहाड़ी राज्यों में जमकर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इससे ठंड में बढ़ोतरी की संभावना है।
हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। कांगड़ा के धर्मकोट, कुल्लू मनाली, स्पीति, केलांग, पांगी और भरमौर में बारिश व बर्फबारी हो रही है। कोकसर में हल्की बर्फबारी देखी गई। प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में माइनस -10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 30 जनवरी की रात से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित करेगा। आज राज्य के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/ बर्फबारी की संभावना है। IMD ने कई हलकों के लिए कोल्ड डे का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर जिले और कांगड़ा, कुल्लू और शिमला के ऊंचाई वाले इलाकों में खराब मौसम का अलर्ट जारी किया है।
दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत की तरफ एक नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है। इसका असर आज राजधानी दिल्ली में भी देखा जा सकता है। IMD ने आज दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज हल्की बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
यूपी में आज व कल बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ ओलावृष्टि, वज्रपात और तेज झोंकेदार हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ, शामली, गाजियाबाद से अयोध्या, सुल्तानपुर तक अगले दो दिनों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। बारिश के बाद तापमान में गिरावट आने की संभावना भी जताई गई है।
राजस्थान में भी नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है। आज बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर के कुछ भागों में हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही, कहीं-कहीं ओलावृष्टि होने व 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है।
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज व कल जम्मू-कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी और निचली इलाकों में बारिश की संभावना है। बर्फ से ढके ऊंचे इलाकों में रहने वाले लोगों को हिमस्खलन संभावित क्षेत्रों में जाने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।
