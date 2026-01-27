IMD Alert: फिर पलटेगा मौसम, भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, जानें अपने-अपने राज्यों का हाल

दिल्ली स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तर भारत की तरफ एक नया पश्चिमी विक्षोभ बढ़ रहा है। इसका असर आज राजधानी दिल्ली में भी देखा जा सकता है। IMD ने आज दिल्ली-NCR में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही, येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि आज हल्की बारिश, गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।