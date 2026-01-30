IMD Alert: दो नए वेस्टर्न डिस्टरबेंस से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज, कई राज्यों में बारिश और ओले गिरने का अलर्ट

31 जनवरी की रात से एक नया सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा, जिसका असर 1 से 2 फरवरी तक रहेगा। पश्चिमी हिमालयी रेंज के जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी। मैदानी इलाकों के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज के साथ बारिश ओले गिरने और 40 से 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके बाद 2 फरवरी से एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जो सर्दी को और बढ़ाएगा। आइएमडी ने शुक्रवार के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तरप्रदेश में बारिश व कड़ाके की ठंड, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।