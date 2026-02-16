IMD Alert: फिर पलटेगा मौसम, बारिश और बर्फबारी की आशंका, जानें अपने-अपने राज्यों का हाल

बारिश का अलर्ट
सर्दी की विदाई और फागुनी बयार के सीजन में मौसम अपना रंग दिखा रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने 17, 18 व 19 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों में बर्फबारी की संभावना है, जबकि दिल्ली, बिहार और यूपी के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार, एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) 16 फरवरी से उत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला है। इसके चलते जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 17 फरवरी को बारिश और बर्फबारी (Snowfall in Kashmir) की प्रबल संभावना है। वहीं, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 17 से 18 फरवरी के दौरान हल्की से मध्यम बारिश (IMD Rain Alert) और बर्फबारी हो सकती है।
वहीं, आज यानी 17 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल सकता है। आज सामान्य से अधिक बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। 18 फरवरी को न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है तथा मौसम फिर से साफ हो जाएगा।
पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में 18 व 19 फरवरी को बारिश व आंधी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग