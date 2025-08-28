IMD Heavy Rain Alert: 28, 29, 30 अगस्त को बारिश मचाएगी तांडव, इन राज्यों के लिए अलर्ट जारी

IMD Heavy Rain Alert: अगस्त महीने के आखिरी सप्ताह में मानसूनी बारिश ने फिर जोर पकड़ ली है। भारतीय मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अगस्त को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, जम्मू, उत्तराखंड और हिमाचल में इस सीजन में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। पंजाब में व्यास नदी का जलस्तर टूटने से ग्रामीणों द्वारा बनाया गया एक बांध टूट गया। इससे सैकड़ों हेक्टेयर में लगी फसल तबाह हो गई।