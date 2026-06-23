मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, अगले 48 घंटों में मुंबई पहुंचने के आसार, IMD ने जारी किया अपडेट

पिछले कुछ दिनों से मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई थी, लेकिन अब इसमें फिर से तेजी देखने को मिल रही है। IMD का कहना है कि पश्चिमी तट और मध्य भारत में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई है, लेकिन पूरे देश में अब भी सामान्य से काफी कम बारिश हुई है। 22 जून तक देश में बारिश की कमी 43 प्रतिशत बनी हुई है।