IMD Rain Alert: अगले 2 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण बारिश अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह अलर्ट त्योहारों के मौसम में आया है, जब लोग दशहरा और दुर्गा पूजा आयोजनों में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। IMD के अनुसार, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव प्रणाली 2 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कारण बन सकती है।