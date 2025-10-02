IMD Rain Alert: अगले 2 घंटों में दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

Heavy Rain
Rain Alert: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 2 अक्टूबर 2025 को एक महत्वपूर्ण बारिश अलर्ट (Rain Alert) जारी किया है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से लेकर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। यह अलर्ट त्योहारों के मौसम में आया है, जब लोग दशहरा और दुर्गा पूजा आयोजनों में भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। IMD के अनुसार, पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गहरा दबाव प्रणाली 2 अक्टूबर को दक्षिण छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का कारण बन सकती है।
दिल्ली-एनसीआर में, 5 से 7 अक्टूबर तक एक तीव्र पश्चिमी व्यावधान के कारण बारिश की संभावना है, जिससे दशहरा के कार्यक्रमों में व्यवधान हो सकता है। IMD ने लोगों को सावधानी बरतने और बाढ़, जलभराव और यातायात जाम जैसी समस्याओं से बचने की सलाह दी है। विशेष रूप से, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका है, जो फसलों और बुनियादी ढांचे को प्रभावित कर सकती है।
त्योहारों के दौरान बारिश की इस चेतावनी से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। बारिश के कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता है, और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। साथ ही, पर्यटकों और त्योहारों में भाग लेने वालों को भी सुरक्षा उपायों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि घर से बाहर निकलने से पहले मौसम की जानकारी लेना और आवश्यक उपकरण रखना।
IMD के विशेषज्ञों के अनुसार, इस बारिश का कारण बंगाल की खाड़ी में गहरी दबाव प्रणाली है, जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक बारिश की स्थिति पैदा कर सकती है। लोगों को IMD की वेबसाइट (mausam.imd.gov.in) पर नियमित अपडेट्स की जांच करने और सुरक्षा उपायों का पालन करने की सलाह दी गई है।
इस बारिश अलर्ट के साथ, लोगों को त्योहारों का आनंद लेने के साथ-साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। IMD की चेतावनी से यह स्पष्ट है कि बारिश के कारण होने वाले व्यवधानों से बचने के लिए समय रहते तैयार रहना जरूरी है।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग
मौसम समाचार