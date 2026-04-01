उत्तर भारत में मौसम बदलेगा मिजाज, 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान में 1 अप्रैल को पूर्वी हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अलावा 3, 4 और 6 अप्रैल को पूरे राज्य में मौसम खराब रह सकता है। 6 और 7 अप्रैल को बिजली गिरने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश और 30-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के आसार हैं। खासतौर पर 2 अप्रैल को पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज हवाएं चल सकती हैं।