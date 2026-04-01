क्या घटेंगी भारत और चीन की दूरियां? BRICS शिखर सम्मेलन से पहले चीनी वाणिज्य दूत किन जिए का बड़ा बयान

किन जिए ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत और चीन के बीच संबंध दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले दो वर्षों में दोनों देशों के नेताओं की दो बार मुलाकात हो चुकी है, जिससे रिश्तों को नई दिशा मिली है। उन्होंने कहा, ''भारत-चीन संबंध सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और भविष्य को लेकर हम आशावादी हैं।''