राष्ट्रीय

मौसम का डबल अटैक! 17, 18 और 19 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, 4 राज्यों में शीत लहर का अलर्ट

देशभर में ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब और हरियाणा में ठिठुरन का दौर जारी है।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 15, 2025

IMD Weather Forecast

IMD Weather Forecast(Image-Freepik)

IMD: उत्तर भारत में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी घना कोहरा रहने के आसार हैं। पंजाब और हरियाणा में ठिठुरन का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। वहीं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में शीत लहर की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। लाहौल और चंबा में 17, 18 और 19 दिसंबर को बर्फबारी की भी संभावना है।

कोहरे के कारण 30-35 वाहन भिड़े, 2 की मौत


हरियाणा के रोहतक में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हुआ है। नारनौल से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152 डी पर कोहरे की वजह से 30 से 35 वाहनों का एक्सीडेंट हुआ है। इस एक्सीडेंट में दो की मौत और 25 से भी ज्यादा लोग घायल हुए है। घायलों को रोहतक पीजीआइ में इलाज के लिए लाया गया है। बताया जाता है कि हाईवे पर एक ट्रक पलट गया था। कोहरे के कारण ट्रक से वाहन टकराते चले गए।

दिल्ली में एक्यूआइ 756


दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर एक्यूआइ 500 के पार जा चुका है। पूर्व आइपीएस अधिकारी किरण बेदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि दिल्ली में 'सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट' जैसे हालात बन गए हैं। उन्होंने ग्रेटर कैलाश में एक्यूआइ 756 पहुंचने का जिक्र किया।

Updated on:

15 Dec 2025 04:19 am

Published on:

15 Dec 2025 04:18 am

Hindi News / National News / मौसम का डबल अटैक! 17, 18 और 19 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, 4 राज्यों में शीत लहर का अलर्ट

