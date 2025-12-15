मौसम का डबल अटैक! 17, 18 और 19 दिसंबर को बर्फबारी के आसार, 4 राज्यों में शीत लहर का अलर्ट

IMD: उत्तर भारत में सर्दी अपना असर दिखाने लगी है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में आने वाले दिनों में भी घना कोहरा रहने के आसार हैं। पंजाब और हरियाणा में ठिठुरन का दौर जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर पूर्वी राज्यों में भी घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मध्य भारत और दक्षिण पश्चिमी राज्यों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। वहीं, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक और तेलंगाना में शीत लहर की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है। लाहौल और चंबा में 17, 18 और 19 दिसंबर को बर्फबारी की भी संभावना है।