CWC की अहम बैठक: कांग्रेस ने की बड़े आंदोलन की घोषणा, MGNREGA सहित इन बड़े मुद्दों पर जोर दिया

CWC की अहम बैठक NREGA सहित बड़े मुद्दों पर जोर दिया (Photo-IANS)
MGNREGA Protest: दिल्ली में शनिवार को कांग्रेस कार्य समिति (CWC) की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शशि थरूर समेत कई बड़े नेता शामिल रहे। बैठक के बाद खरगे और राहुल गांधी ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 5 जनवरी से देशव्यापी मनरेगा बचाओ आंदोलन की शुरुआत होगी।
नोट- खबर अपडेट हो रही है।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग