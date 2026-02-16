देवर से था प्यार, पति बन रहा था रास्ते का रोड़ा, झारखंड की सोनी ने 1 लाख की सुपारी देकर करवाई हत्या

झारखंड में एक शख्स को कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी देवर के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी दी थी। इस मामले में आरोपी महिला और दो अन्य लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक का भाई (देवर) फरार है। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है।