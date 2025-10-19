Patrika LogoSwitch to English

वेज की जगह थाली में परोस दिया नॉनवेज बिरयानी, फिर ग्राहक ने…

रांची में होटल मालिक द्वारा नॉनवेज बिरयानी देने पर ग्राहक ने सीने में गोली मार दी। जिससे होटल मालिक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।

less than 1 minute read

रांची

image

Ashib Khan

Oct 19, 2025

ग्राहक ने होटल मालिक को सीने में मारी गोली (File Photo)

झारखंड की राजधानी रांची के होटल में एक छोटी सी गलती ने खूनी मोड़ ले लिया। यहां ग्राहक ने होटल मालिक की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसने वेज की जगह नॉनवेज बिरयानी परोस दी थी। इसके बाद ग्राहक गुस्सा हो गया और उसने होटल मालिक के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापे मार रही है। 

ग्राहक ने मांगी थी वेज बिरयानी

मामले में एसपी ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राहक ने होटल मालिक से वेज बिरयानी मांगी थी, लेकिन उसने कथित तौर पर नॉनवेज बिरायनी दे दी थी। इसके बाद वह कुछ अन्य लोगों के साथ होटल वापस आया और शिकायत की उसने नॉनवेज बिरयानी दी है। उन्होंने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब 11.30 बजे की बताई जा रही है। 

होटल मालिक को मारी गोली

एसपी ने आगे बताया कि होटल मालिक उस समय टेबल पर खाना खा रहा था। इस दौरान एक हमलावर ने होटल मालिक पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। 

पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव

फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। वहीं पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है। 

ग्रामीणों ने किया चक्का जाम

घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कांके-पिठोरिया रोड जाम कर दिया। हालांकि बाद में अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोग माने और रोड जाम को खोला। 

