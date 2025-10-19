वेज की जगह थाली में परोस दिया नॉनवेज बिरयानी, फिर ग्राहक ने…

झारखंड की राजधानी रांची के होटल में एक छोटी सी गलती ने खूनी मोड़ ले लिया। यहां ग्राहक ने होटल मालिक की इसलिए हत्या कर दी, क्योंकि उसने वेज की जगह नॉनवेज बिरयानी परोस दी थी। इसके बाद ग्राहक गुस्सा हो गया और उसने होटल मालिक के सीने में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापे मार रही है।