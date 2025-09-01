Patrika LogoSwitch to English

प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर ऐसे खुला राज

Jharkhand Crime: झारखंड में प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने पति की प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

जमशेदपुर

Ashib Khan

Sep 01, 2025

प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या (File Photo)

झारखंड के जमशेदपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। शहर के एनएच-33 पर स्थित पिपला के भागाबांध गांव के जंगल में एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की लाठी और पेड़ की टहनी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। व्यक्ति की हत्या के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है।

पत्नी और प्रेमी ने की हत्या

बता दें कि मृतक की पत्नी का लछु हांसदा के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस जांच के अनुसार मृतक की पत्नी और लछु शनिवार को जंगल में मिलने गए थे, जहां व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। इसके बाद पति-पत्नी और प्रेमी के बीच विवाद हुआ, जो हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में आकर लछु ने व्यक्ति पर लाठी और टहनी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद पत्नी घर लौट आई और परिवार को गुमराह करने के लिए कहा कि उसका पति बाजार गया है।

ये भी पढ़ें

पहले दंपत्ति के साथ की मारपीट, सिर मुंडवाकर सड़कों पर घुमाया और मूत्र पीने के लिए किया मजबूर, पति की मौत-पत्नी घायल
राष्ट्रीय
image

ग्रामीणों ने देखा शव

रविवार को ग्रामीणों ने जंगल में व्यक्ति का शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी और प्रेमी लछु हांसदा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ संबंध और हत्या की साजिश को कबूल किया। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल से साक्ष्य एकत्र किए, जिसने जांच को और मजबूत किया।

मृतक के हैं दो बच्चे

बता दें कि मृतक के एक बेटा और बेटी है। ग्रामीणों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है, खासकर लछु हांसदा के प्रति, जो गालूडीह के हेंदलजुड़ी का निवासी है। पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है। 

15 साल पहले किया था प्रेम विवाह

गौरतलब है कि व्यक्ति ने महिला के साथ 15 साल पहले प्रेम विवाह किया था। इससे पहले वे दोनों एक साल तक साथ रहे थे। बताया जा रहा है कि महिला लछु से पिछले एक साल से प्रेम प्रसंग था और इस बात की पति को जानकारी थी। महिला प्रेम प्रसंग में रोड़ा बने पति को हटाना चाहती थी। इसलिए उसने प्रेमी के साथ पहले पति को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और इस घटना को अंजाम दिया। 

ये भी पढ़ें

ट्रिपल मर्डर से दहली दिल्ली, बेटे ने मां-बाप और भाई को उतारा मौत के घाट
राष्ट्रीय
CG Crime: जमीन को लेकर दो महिलाओं में विवाद, लाठी से पीटकर कर दी हत्या

Published on:

01 Sept 2025 09:53 pm

Hindi News / National News / प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर ऐसे खुला राज

