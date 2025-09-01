प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, फिर ऐसे खुला राज

बता दें कि मृतक की पत्नी का लछु हांसदा के साथ प्रेम संबंध था। पुलिस जांच के अनुसार मृतक की पत्नी और लछु शनिवार को जंगल में मिलने गए थे, जहां व्यक्ति ने उन्हें देख लिया। इसके बाद पति-पत्नी और प्रेमी के बीच विवाद हुआ, जो हिंसक रूप ले लिया। गुस्से में आकर लछु ने व्यक्ति पर लाठी और टहनी से हमला कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। हत्या के बाद पत्नी घर लौट आई और परिवार को गुमराह करने के लिए कहा कि उसका पति बाजार गया है।