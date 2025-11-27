Patrika LogoSwitch to English

पत्नी की हत्या कर जेल चला गया था पति, 5 महीने बाद पता चला कि वो जिंदा है और बॉयफ्रेंड के साथ…

मोतिहारी में पत्नी की हत्या के आरोप में पति पांच महीने से जेल में है। पुलिस ने अब महिला को प्रेमी के साथ गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ashib Khan

Nov 27, 2025

प्रेमी के साथ मिली महिला

प्रेमी के साथ मिली महिला (Photo-AI)

बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, पत्नी की हत्या के मामले में पति जेल में बंद था। तभी पता लगा कि उसकी पत्नी जिंदा है और प्रेमी के साथ रह रही है। जब यह मामला सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई। महिला को बरामद कर कोर्ट में पेश कर दिया है। 

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि महिला के परिजनों ने व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर जला दिया है। इस आरोप में व्यक्ति पिछले पांच महीने से जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है।

प्रेमी से मोबाइल पर बात करती थी महिला

पूरा मामला अरेराज के वार्ड नंबर-10 का है। यहां के रहने वाले रंजीत कुमार की शादी गुंजा देवी के साथ हुई थी। आरोप है कि महिला शादी के बाद भी किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी। वहीं पति के साथ किसी बात को लेकर गुंजा देवी की लड़ाई हो गई थी और वह घर छोड़कर चली गई। रंजीत के ससुराल पक्ष ने उस पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने पति रंजीत को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस से लगाता रहा गुहार

वहीं रंजीत कुमार बार-बार पुलिस से गुहार लगाता रहा और सीसीटीवी फुटेज भी देता रहा कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है। लेकिन पुलिस ने रंजीत कुमार की एक ना सुनी। 

महिला को प्रेमी के साथ पकड़ा

रंजीत के परिजनों के सहयोग से पुलिस ने दिल्ली से महिला को प्रेमी के साथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह लड़का भी गुंजा के गांव का ही है। मामले में एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी गड़बड़ी होगी, उस पर कार्रवाई होगी। 

कैसे खुला राज

बता दें कि रंजीत कुमार के पिता ने मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में जब चार्जशीट और सबूत मांगा तो पुलिस महिला की हत्या के सबूत नहीं दे सकी। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि महिला अपने प्रेमी के साथ नोएडा में रह रही है। 

27 Nov 2025 03:19 pm

