पत्नी की हत्या कर जेल चला गया था पति, 5 महीने बाद पता चला कि वो जिंदा है और बॉयफ्रेंड के साथ…

बिहार के मोतिहारी से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल, पत्नी की हत्या के मामले में पति जेल में बंद था। तभी पता लगा कि उसकी पत्नी जिंदा है और प्रेमी के साथ रह रही है। जब यह मामला सीनियर अधिकारियों के संज्ञान में आया तो पुलिस ने इसमें तत्परता दिखाई। महिला को बरामद कर कोर्ट में पेश कर दिया है।
बता दें कि महिला के परिजनों ने व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर जला दिया है। इस आरोप में व्यक्ति पिछले पांच महीने से जेल में बंद है। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को सुलझा लिया है।
पूरा मामला अरेराज के वार्ड नंबर-10 का है। यहां के रहने वाले रंजीत कुमार की शादी गुंजा देवी के साथ हुई थी। आरोप है कि महिला शादी के बाद भी किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी। वहीं पति के साथ किसी बात को लेकर गुंजा देवी की लड़ाई हो गई थी और वह घर छोड़कर चली गई। रंजीत के ससुराल पक्ष ने उस पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने पति रंजीत को गिरफ्तार कर लिया।
वहीं रंजीत कुमार बार-बार पुलिस से गुहार लगाता रहा और सीसीटीवी फुटेज भी देता रहा कि उसकी पत्नी कहीं चली गई है। लेकिन पुलिस ने रंजीत कुमार की एक ना सुनी।
रंजीत के परिजनों के सहयोग से पुलिस ने दिल्ली से महिला को प्रेमी के साथ पकड़ा है। बताया जा रहा है कि वह लड़का भी गुंजा के गांव का ही है। मामले में एसडीपीओ ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जो भी गड़बड़ी होगी, उस पर कार्रवाई होगी।
बता दें कि रंजीत कुमार के पिता ने मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में जब चार्जशीट और सबूत मांगा तो पुलिस महिला की हत्या के सबूत नहीं दे सकी। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि महिला अपने प्रेमी के साथ नोएडा में रह रही है।
