पत्नी की हत्या कर जेल चला गया था पति, 5 महीने बाद पता चला कि वो जिंदा है और बॉयफ्रेंड के साथ…

पूरा मामला अरेराज के वार्ड नंबर-10 का है। यहां के रहने वाले रंजीत कुमार की शादी गुंजा देवी के साथ हुई थी। आरोप है कि महिला शादी के बाद भी किसी व्यक्ति से मोबाइल पर बात करती थी। वहीं पति के साथ किसी बात को लेकर गुंजा देवी की लड़ाई हो गई थी और वह घर छोड़कर चली गई। रंजीत के ससुराल पक्ष ने उस पर पत्नी की हत्या करने का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने पति रंजीत को गिरफ्तार कर लिया।