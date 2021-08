Independence Day 2021: पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से सुनाई ये खास कविता

नई दिल्‍ली। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ आजादी की 75वीं वर्षगांठ (75th Independence Day) मना रहा है। इस खास मौके पर आज (रविवार) 15 अगस्‍त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लाल किले (Red Fort) के प्राचीर से आठवीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं भी की। लड़कियों के लिए आर्मी स्कूल में पढ़ाई की घोषणा हो या फिर युवाओं के लिए रोजगार की बात।

अपने भाषण में पीएम मोदी ने देश के वीर सपूतों और आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वीरों को याद किया। इसके अलावा कोरोना महामारी के इस कठिन समय में साहस व धैर्यपूर्वक लोगों की मदद करने व इस संकट से निपटने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटे वैज्ञानिकों, डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाईकर्मी आदि की तारीफ करते हुए धन्यवाद दिया।

इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान एक कविता सुनाई। देशभक्ति से संबंधित इस कविता ने हर किसी के अंदर एक उत्साह और जोश भर दिया।

