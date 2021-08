Independence Day 2021: पीएम मोदी बोले- छोटा किसान बने देश की शान, यही हमारा सपना

नई दिल्ली। देश आज स्वतंत्रता दिवस ( Independence Day 2021 ) की 75 वीं वर्षगांठ मना रहा है। आजादी के जश्न के इस दिन का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) कर रहे हैं। पीएम मोदी लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित ( PM Modi Speech ) कर रहे हैं।

छोटा किसान बने देश की शान

पीएम मोदी ने कहा- छोटा किसान बने देश की शान। ये हमारा सपना है। उनकी सामूहिक शक्ति को बढ़ाना होगा। नई सुविधाएं देनी होंगी। किसान रेल 70 से ज्यादा रूटों पर चल रही है।

हमें कृषि सेक्टर की बड़ी चुनौती की ओर ध्यान देना है। गांव के लोगों को पास कम होती जमीन बड़ी चुनौती है। बढ़ती आबादी और परिवार में हो रहे बंटवारों की वजह से किसानों की जमीन छोटी होती जा रही है। 80 फीसदी से ज्यादा किसान ऐसे हैं दो हेक्टेयर से भी कम जमीन है। पहले जो देश में नीतियां थीं, इन किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई।

अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना में सुधार, एमएसपी को डेढ़ गुना करने का फैसला हो। ऐसे तमाम सुधार लगातार किए जा रहे हैं। ये प्रयास छोटे किसानों की ताकत बढ़ाएंगे।

हर छोटे किसान के छोटे-छोटे खर्च को ध्यान में रखते हुए पीएम निधि किसान योजना चलाई जा रही है।

गांवों का तेजी से हो रहा विकास

गांवों को तेजी से परिवर्तित होते देख रहे हैं। अब गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क की ताकत पहुंच रही है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं के प्रोडक्ट को बड़ा बाजार मिले। इसके लिए सरकार ई-कॉमर्स का प्लेटफॉर्म तैयार करेगी।

लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ‘सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी’ लद्दाख को उच्च शिक्षा का केंद्र भी बनाने जा रही है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी

सभी के सामर्थ्य को उचित अवसर देना, यही लोकतंत्र की असली भावना है।

जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब ज़मीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में डी-लिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारी चल रही है।

Today we see our villages changing rapidly. In past few yrs, facilities like road & electricity have reached villages. Today, optical fiber network is providing the power of data to villages, internet is reaching there. Digital entrepreneurs are getting ready in villages too: PM pic.twitter.com/uMnT8K8nCR — ANI (@ANI) August 15, 2021

पीएम मोदी ने कहा- अब हमें सैचुरेशन की तरफ जाना है। शत प्रतिशत गांवों में सड़कें हों, शत प्रतिशत परिवारों के पास बैंक अकाउंट हो, शत प्रतिशत लाभार्थियों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड हो, शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों के पास उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन हो।

हमारे संकल्पों की सिद्धी हमें आगे ले जाएगी। अमृत काल का लक्ष्य है एक ऐसे भारत का निर्माण जहां नागरिकों को जीवन में सरकार बेवजह दखल ना दे। एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहां दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो। हम किसी से कम ना हों। ये ही कोटी-कोटी देशवासियों का संकल्प है।

संकल्प तब तक अधूरा होता है, जब तक संकल्प के साथ परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा ना हो। हमें हमारे सभी संकल्पों को परिश्रम और पराक्रम की पराकाष्ठा करके सिद्ध करना है।

ये संकल्प अपनी सीमाओं के पार सुरक्षित और समृद्ध विश्व के लिए भी प्रभावी योगदान के लिए है।

A time comes in the development journey of every country when that nation defines itself from a new end, when it takes itself forward with new resolutions. Today, that time has come in India's development journey: PM Narendra Modi #IndependenceDay pic.twitter.com/AzCWtPf8IA — ANI (@ANI) August 15, 2021

Indians have fought this battle (COVID) with a lot of patience. We had many challenges but we worked with extraordinary pace in every area. It's a result of strength of our industrialists & scientists, that today India doesn't need to depend on any other nation for vaccines: PM pic.twitter.com/BI8H60fZBI — ANI (@ANI) August 15, 2021

यही समय, सही समय

अमृत काल 25 वर्ष का है, लेकिन हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना है। हमें अभी से जुड़ जाना है। हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। यही समय है, समय है।

हमें एक नागिरक के नाते अपने आप को बदलना ही होगा, बदलते हुए यूथ के अनुकूल हमें भी अपने आप को ढालना होगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इसी सोच के साथ हम सब जुट चुके हैं।

लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है।

बीते सात वर्षों में शुरू हुई अनेक योजनाओं का लाभ करोड़ों गरीबों को उनके घरों तक पहुंचाया। सरकारी योजनाओं की गति बढ़ी है। निर्धारित लक्ष्यों को योजनाएं प्राप्त कर रही हैं।

पहले की तुलना में बहुत तेज गति से आगे बढ़े। अब हमें, पूर्णता तक जाना है। शतप्रतिशत लाभार्थी के पास आयुष्मान योजना का कार्ड हो, उज्जवला योजना से लेकर सभी योजनाओं की हर जरूरतमंद तक पहुंच हो।

'Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayaas' is very important for the achievement of all our goals: Prime Minister Narendra Modi



(Photo source: DD News) pic.twitter.com/Oi1x3fbVA7 — ANI (@ANI) August 15, 2021

पीएम मोदी ने कहा- ओलंपिक में भारत की युवा पीढ़ी ने देश का नाम रोशन किया है। ऐसे हमारे एथलीट्स, खिलाड़ी हमारे साथ हैं। हिंदुस्तान के कोने-कोने में जो इस समारोह में मौजूद हैं। हमारे खिलाड़ियों के सम्मान में तालियां बजाकर उनका सम्मान करें।

युवाओं का सम्मान करें। करोड़ों देशवासी तालियों की गूंज के साथ इनका सम्मान कर रहे हैं। जय पराजय आते रहे लेकिन मन मंदिर में बसी हुई आजादी की आकांक्षा कभी खत्म होने नहीं दी। सदियों के संगत के पुरोधा को प्रणाम करने का वक्त है।

कोरोना महामारी में हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ से लेकर सफाई कर्मी, वैक्सीन बनाने में जुटे हमारे वैज्ञानिक हों, सेवा भावनाओं से जुड़े करोड़ों देशवासी हों वे भी हम सबके अभिनंदन के अधिकारी हैं।

पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस की बधाई के साथ की। उन्होंने कहा- विश्वभर में भारत को प्रेम करने वाले लोकतंत्र को प्रेम करने वालों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आजादी के इस पावन पर्व पर देश अपने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को राष्ट्र रक्षा में अपने आप को दिन रात खपाने वाले वीर वीरांगनाओं को देश नमन कर रहा है।

आजादी को जनआंदोलन बनाने वाले पूज्य बापू हों या फिर अपना सबकुछ न्यौछावर करने वाले बोस, आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल जैसे वीर सपूत हों। झांसी की रानी हो या फिर मातंगीनी हजराता हों, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू हों या फिर देश को एकजुट करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल हों। देश को रास्ता दिखाने वाले बाबा साहब अंबेडकर समेत हर महापुरुषों को याद कर रहा है।

Delhi | PM Narendra Modi pays tribute to Mahatma Gandhi at Rajghat on the 75th Independence Day



(Photo source: DD News) pic.twitter.com/n9sybFSV1f — ANI (@ANI) August 15, 2021

इससे पहले पीएम मोदी राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी की समाधि राजघाट पर फूल चढ़ाने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी।

Delhi | Prime Minister Narendra Modi inspects the guard of honour at Red Fort pic.twitter.com/Y2tMYsFQ62 — ANI (@ANI) August 15, 2021

इसके बाद वे लालकिले के लिए रवाना हुए। यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर में हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 7.30 बजे लाल किले की प्रचीर पर तिरंगा फहराया।

बता दें कि केंद्र ने 75वीं वर्षगांठ को ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के तौर पर माने का फैसला किया है और इसकी शुरुआत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से हो चुकी है। इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी यात्रा शुरू की थी। 12 मार्च 2021 से प्रारम्भ हुआ यह अभियान 15 अगस्त 2023 तक चलेगा।