स्वतंत्रता दिवस: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा-संविधान पर गर्व करें, लोकतंत्र मजबूत बनाएं

Independence Day Droupadi Murmu Speech : स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2025) की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (Independence Day Droupadi Murmu Speech) ने गुरुवार को देशवासियों को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। उन्होंने अपने भाषण में भारतीय संविधान (Indian Constitution),भारतीय लोकतंत्र (Democracy in India), आज़ादी के संघर्ष और देश की सांस्कृतिक विरासत की भावना को मजबूती से सामने रखा। मुर्मू ने अपने संबोधन की शुरुआत स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ की। उन्होंने कहा कि यह दिन हम सभी भारतीयों के लिए गर्व और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वहीं 15 अगस्त और 26 जनवरी जैसे राष्ट्रीय पर्व न केवल हमारी आज़ादी की याद दिलाते हैं, बल्कि ये हमें भारतीय होने के गौरव की अनुभूति भी कराते हैं।