Independence Day: आजादी के जीनियस महानायक हरीश जोशी की अनसुनी और रोचक कहानी पढ़िए

Indian Freedom Fighter Harish Joshi : हाय वो क्या लोग थे, जिन्हें देखा भी नहीं, याद आए तो रुला देते हैं। मशहूर शाइर मुहम्मद अल्वी का यह शेर इस महान और विलक्षण व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। इस अज़ीम शख्सियत के बारे में लिखते समय बहुत सारे विशेषण बहुत छोटे पड़े जाते हैं। हम अपने जिन-जिन लोगों को बड़ा आदमी मानते हैं, वे उनमें से अधिकतर के गुरु, मार्गदर्शक या पृष्ठभूमि मे निर्देशक, सहयोगी या सखा रहे। ये थे महान स्वतंत्रता सेनानी , शीर्ष पत्रकार, लेखक, कवि, दार्शनिक,चिंतक (Radical Political Thinker), राजनीतिज्ञ, ट्रेड यूनियनिस्ट,समाज सुधारक, वकील और राजस्थान के एकीकरण (Rajasthan Integration) के प्रमुख सूत्रधार कॉमरेड हरीश जोशी ( Indian Freedom Fighter Harish Joshi)। एक तरफ वे एम एन राय के प्रबल समर्थक व सहयोगी थे तो दूसरी तरफ शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास उनके कार्यकर्ता थे। कामरेड हरीश जोशी (Indian Freedom Fighter Harish Joshi) के बारे में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के नेशनल टैक्सटाइल कॉपोरेशन इंदौर में महाप्रबंधक पद से रिटायर हरीश जोशी के पुत्र कैलाश जोशी ( Kailash Joshi) ने जोधपुर के वीर मोहल्ला नाईयों का बड़ की तंग गलियों में स्थित पुराने पुश्तैनी मकान में पत्रकार एम आई जाहिर से एक विशेष मुलाकात में ये संस्मरण सुनाए। पढ़िए जैसा उन्होंने बताया: