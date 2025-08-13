Independence Day: आजादी के जीनियस महानायक हरीश जोशी की अनसुनी और रोचक कहानी पढ़िए

Indian Freedom Fighter Harish Joshi : हाय वो क्या लोग थे, जिन्हें देखा भी नहीं, याद आए तो रुला देते हैं। मशहूर शाइर मुहम्मद अल्वी का यह शेर इस महान और विलक्षण व्यक्तित्व पर सटीक बैठता है। इस अज़ीम शख्सियत के बारे में लिखते समय बहुत सारे विशेषण बहुत छोटे पड़े जाते हैं। हम अपने जिन-जिन लोगों को बड़ा आदमी मानते हैं, वे उनमें से अधिकतर के गुरु, मार्गदर्शक या पृष्ठभूमि मे निर्देशक, सहयोगी या सखा रहे। ये थे महान स्वतंत्रता सेनानी , शीर्ष पत्रकार, लेखक, कवि, दार्शनिक,चिंतक (Radical Political Thinker), राजनीतिज्ञ, ट्रेड यूनियनिस्ट,समाज सुधारक, वकील और राजस्थान के एकीकरण (Rajasthan Integration) के प्रमुख सूत्रधार कॉमरेड हरीश जोशी ( Indian Freedom Fighter Harish Joshi)। एक तरफ वे एम एन राय के प्रबल समर्थक व सहयोगी थे तो दूसरी तरफ शेरे राजस्थान जयनारायण व्यास उनके कार्यकर्ता थे। कामरेड हरीश जोशी (Indian Freedom Fighter Harish Joshi) के बारे में केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के नेशनल टैक्सटाइल कॉपोरेशन इंदौर में महाप्रबंधक पद से रिटायर हरीश जोशी के पुत्र कैलाश जोशी ( Kailash Joshi) ने जोधपुर के वीर मोहल्ला नाईयों का बड़ की तंग गलियों में स्थित पुराने पुश्तैनी मकान में पत्रकार एम आई जाहिर से एक विशेष मुलाकात में ये संस्मरण सुनाए। पढ़िए जैसा उन्होंने बताया:
हरीश जोशी जोधपुर में 31 अक्टूबर 1920 को जन्मे। वे पूरे जीवन स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ दूसरे क्षेत्रों में भी क्रांति की मशाल थामे रहे और लंबी बीमारी के बाद 1 मई 1961 की रात मजदूर दिवस को निधन हुआ। सहज सरल स्वभाव के पिता श्रीचंद जोशी और माता नारायणीदेवी जोशी के लाल हरीश जोशी संस्कार ही नहीं, बौदिधक स्तर पर भी बहुत समृद्ध रहे। माता नारायणीदेवी त्याग की मूर्ति थीं। अपनी मां के लिए वे कहते थे-मैं अपनी मां के बारे में एक ऐसी किताब लिखूंगा कि 'गोर्की की मां ' किताब को भुला दूंगा। (गोर्की ने रूस पर 'मां' नामक किताब लिखी थी। ) वे कहते , गोर्की की मां ईवंटस से पैदा हुई और इंडियन मदर बाय बर्थ ग्रेट है। उनका बौद्धिक स्तर बहुत आला दर्जे का रहा।
अपने समय और सामयिक घटनाचक्रों पर पैनी और गहरी नजर रखने वाले हरीश जोशी बचपन से ही राजनीतिक व इन्कलाबी विचारधारा के थे। उनका राजनीतिक जीवन बाल्यकाल से ही शुरू हो गया था। आजादी की यह चिंगारी मन में सुलग रही थी। वे सन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले। उसके बाद वे सन 1938 में नेताजी सुभाषचंद्र बोस के जोधपुर आ्गमन पर उनसे भी मिले। दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए। उस समय अंग्रेजों का राज था और उनके पूर्वज अंग्रेजों के यहां नौकरी करते थे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि उनका लड़का अंग्रेजों के खिलाफ राजनीति कर रहा है। उन्होंने अपने नवयुवक साथियों के साथ एक क्रांति दल बनाया। उनके मित्र जीबी सुखी ने यह बात उनके पुत्र को बताई।
उन्होंने लखनऊ में पढ़ाई के दौरान ही वहां स्वतंत्रता आंदोलन की अलख जगाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में सन 1947 में न्यू लाइफ यूनियन बनाई और उसे बड़ा स्वरूप दिया। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लग गए। यह चालीस के दशक की बात है, वहां उनका महान दार्शनिक चिंतक व लेखक एम एन राय से संपर्क हुआ। उसके बाद राय के साथ मिल कर अखिल भारतीय रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई और पार्टी को मजबूत किया। वहीं वहां 'नागरिक' नामक अखबार निकाला। जैसे ही अखबार की पहली प्रति निकली, अंग्रेजों ने वह प्रति जब्त कर ली। 'नागरिक' अखबार के मुख पत्र पर लिखा होता था-तुम बढ़ो नागरिक आंख खोल परखो पग पग पर विश्वास ज्ञान,बलिदानों से रचना होगा तुम्हें भारत का भावी विधान।
लखनऊ यूनिवर्सिटी में गेस्ट प्रोफेसर राधाकृष्णन ने उनकी दर्शनशास्त्र की कॉपी जांची तो वे दंग रह गए। दार्शनिक छात्र हरीश जोशी ने लिखा था-मैं यह फिलासफी नहीं मानता। मेरी यह खुद की फिलासफी है। राधाकृष्णन के कमेंट थे-
I have not seen on exercise book in my life
हरीश जोशी का 'नागरिक' अखबार लेकर जब उनके मित्र शिवप्रसाद 'बच्चा' लखनऊ से जोधपुर आ रहे थे तो अंग्रेजों ने अखबार की प्रति के साथ उन्हें पकड़ लिया।
जोधपुर रियासत के प्रधानमंत्री रहे इतिहासकार के एम पन्नीकर ने तकरीबन 1950 में कहा था-Mr. Joshi I am known
historian of the country, but you know better than me, what is history
वे बहुत अच्छे साहित्यकार थे और अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी उनकी आलोचा (खुरबानी) प्रथम रही थी। वहीं सन 1936 में 'घनराजिया' नामक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ, जो अब अनुपलब्ध है। हरीश जोशी रोज डायरी लिखते थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि जब सन 1941 में उच्चतर शिक्षा के लिए लखनऊ गए तो
साहित्य में रुचि के कारण वहां क्रांतिकारी साम्यवादी लेखक और उपन्यासकार यशपाल के संपर्क में आए। अच्छा साहित्यिक लेखन होने के कारण उनकी राय थी कि हरीश जोशी को साहित्य के क्षेत्र में जाना चाहिए। इसके उलट उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र चुना।
राजस्थान के एकीकरण के समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के सचिव वीपी मेनन ने भी उनके महत्वपूर्ण सुझाव माने। स्वतंत्रता दिवस की वेला पर पत्रिका ने जब जोधपुर परकोटे के नाइयों का बड़ मोहल्ले में स्थित उनके घर पर पहुंच कर उनके वयोवृद्ध बड़े बेटे कैलाश जोशी से गुफ्तगू की तो आजादी के इस दीवाने के अतीत से जुड़ीं कई बातें और यादें ताज़ा हो आईं।
कामरेड हरीश जोशी खोजपूर्ण व मिशनरी पत्रकारिता के पुरोधा थे। नई दिल्ली व राजस्थान में अंग्रेजी पत्रकारिता के संस्थापक रहे। उन्होंने सन 1946 में महान दार्शनिक, चिंतक व लेखक एम एन रॉय से अंग्रेजी का अंतरराष्ट्रीय समाचार पत्र Vauguard (वॉगार्ड ) खरीदा। इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिन्दी के प्रख्यात शीर्ष कवि अज्ञेय भी शामिल थे। वहीं गिरिराज जैन संवाददाता थे, जो कालांतर में टाइम्स ऑफ इंडिया के मुख्य संपादक बने। इसका कार्यालय नई दिल्ली के 30 फैज़ बाजार, बहादुर शाह मार्ग, चांदनी चौक में था। पड़ौस में ही जिन्ना का आफिस फेज बाजारमें ही था।
वे डॉन प्रेस खरीदना चाहते थे और इसके लिए उनसे मिलने के लिए कराची भी गए थे। उन्होंने इसके लिए जिन्ना को एडवांस रुपए भी दे दिए थे। इसी दौरान वह प्रेस जल गई और हरीश जौशी का डॉन प्रेस को खरीदने का सपना अधूरा रहा गया। उनका एक और सपना था। वे वैगॉर का नाम बदल कर ' ए शियन टाइम्स ' करना चाहते थे। हरीश जोशी इसे ए शिया का सबसे बड़ा मुख पत्र बनाना चाहते थे, मगर ऐसा हो न सका। हरीश जोशी ने सन 1949 में जोधपुर से अंग्रेजी पाक्षिक राजपुताना हैराल्ड व 1950 में स्पोक्स्मैन वीकली अंग्रेजी अखबार निकाले।
जब अज्ञेय ने 'शेखर एक जीवनी' किताब लिखी तो जीवन पद़्धति पर उनके अज्ञेय से मतभेद हो गए। उन्होंने कहा- माय फ्रेंड अज्ञेय हू इज डैड, एज ए राइटर ऑफ शेखर एक जीवनी ( शेखर एक जीवनी लिखने के बाद मेरे मित्र अज्ञेय की मेरे लेखक के रूप में मौत हो गई)। इसी तरह उन्होंने सन 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात करने के बाद कविता कही :
ये स्वप्न टूटते ही जाते
कितने मोह कितने अधीर
जीवन से नाते
मदमस्त हुई अभिलाष पलक
पावन सपनों की स्वर्ण झलक
आंसू बन कर बहे छलक-छलक
मैं तो पीड़ा की विकट दहा
तुम मुझे बुलाने क्यों आते हो।
सर्वश्री कर्पूरचंद्र कुलिश, डॉ छगन मोहता, अमृत नाहटा, एचके व्यास, अज्ञेय, रघुवीर सहाय, रामसिंह, परसराम मदेरणा, कुंभाराम आर्य, पुष्पराज मृदुल,हजारीलाल शर्मा, के एन वाचू,हरमलसिंह जैन व श्यामलाल शर्मा आदि।
क्रांतिकारी लेखक हरीश जोशी की पुस्तक सोशलमैन एंड इन ह्यूमन सोसाइट का कवर। फोटो: कैलाश जोशी
-कॉमरेड हरीश जोशी ने सात किताबें लिखीं।
निदा फाजली ने कहा है, हर आदमी में होते हैं दस बीस आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। जोशी
ऐसी महान शख्सियत थे कि उन्हें कई बार देखना होगा। मार्क्सवादी विचारक रहे, लेकिन पार्टी के सदस्य नहीं बने।
-वे रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों में से थे।
-अभिव्यिक्त की स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
-व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षधर थे।
-लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे।
-कोई पार्टी जॉइन नहीं की।
उनके निधन पर जोधपुर के अखबारों ने लिखा- आ र्थिक और सामाजिक संघर्षोंं से जूझता राजस्थान का एकमात्र जीनियस मजदूरों का साथी मई दिवस की मध्यरात्रि को शून्य में विलीन हो गया। राजस्थान में प्रगतिशील आंदोलन के प्रणेता, शीर्ष वि धिवेत्ता और साहित्यकार मरुधर मृदुल व प्रमुख साहित्यकार ओंकारश्री ने उन पर बड़े-बड़े आलेख लिखे।
हरीश जोशी के निधन पर कहा व लिखा गया मशहूर प्रगतिशील कवि मरुधर मृदुल का यह कथन उनकी काबिलियत की जीती जागती मिसाल है- जोशी एक अनोखे वकील थे, जो कभी कोर्ट नहीं गए, लेकिन वे कभी केस नहीं हारे।