ट्रंप के 50% टैरिफ का तोड़! 40 देशों के साथ मेगा डील, भारत ने बनाया धांसू प्लान

Trump Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत के सामानों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लागू करने से टेक्सटाइल उद्योग पर संकट मंडरा रहा है। 27 अगस्त 2025 से प्रभावी इस टैरिफ के साथ कुल शुल्क 50% हो गया है, जिसका सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, चमड़ा और समुद्री उत्पादों पर पड़ेगा। भारत ने इस चुनौती का जवाब देने के लिए 40 देशों के साथ टेक्सटाइल निर्यात बढ़ाने की रणनीति तैयार की है। यह कदम वैश्विक बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने और अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।