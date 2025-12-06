लाइफ सपोर्ट पर है INDIA गठबंधन, ICU में जाने का खतरा: उमर अब्दुल्ला के दावे से मची सियासी खलबली!

Omar Abdullah Attacks India Alliance: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में INDIA गठबंधन पर ऐसा हमला बोला कि विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया। उन्होंने साफ कहा कि यह गठबंधन अब लाइफ सपोर्ट पर है और अगर जल्दी अनुशासन नहीं अपनाया गया तो ICU में जाने का खतरा है। उनके शब्दों ने एक ऐसे गठबंधन की साफ तस्वीर पेश की जो भटक ​​रहा था, जो BJP की संगठनात्मक ताकत या रणनीतिक स्पष्टता का मुकाबला नहीं कर पा रहा था।