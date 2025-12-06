लाइफ सपोर्ट पर है INDIA गठबंधन, ICU में जाने का खतरा: उमर अब्दुल्ला के दावे से मची सियासी खलबली!

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला (Photo-IANS)
Omar Abdullah Attacks India Alliance: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में INDIA गठबंधन पर ऐसा हमला बोला कि विपक्षी खेमे में हड़कंप मच गया। उन्होंने साफ कहा कि यह गठबंधन अब लाइफ सपोर्ट पर है और अगर जल्दी अनुशासन नहीं अपनाया गया तो ICU में जाने का खतरा है। उनके शब्दों ने एक ऐसे गठबंधन की साफ तस्वीर पेश की जो भटक रहा था, जो BJP की संगठनात्मक ताकत या रणनीतिक स्पष्टता का मुकाबला नहीं कर पा रहा था।
उमर ने बिहार का उदाहरण देते हुए कहा, 'या तो हम एक ब्लॉक हैं और फैसले मिलकर लेते हैं, या नहीं हैं। बिहार में एक घटक को बाहर कर दिया। अगर कल JMM उठकर चली जाए तो दोष किसका होगा?' उन्होंने विपक्ष की अंदरूनी कलह, सीट-बंटवारे में खींचतान और एक-दूसरे को कमजोर करने की प्रवृत्ति को गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी बताया। उनका कहना था कि ये छोटी-मोटी लड़ाइयां ही INDIA को भरोसेमंद विकल्प बनने नहीं दे रही हैं।
उमर ने BJP की तारीफ करते हुए कहा कि वह चुनाव ऐसे लड़ती है 'जैसे उसकी जान पर बन आई हो।' उन्होंने EVM में छेड़छाड़ या वोट चोरी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हेरफेर अगर होता है तो डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट में बदलाव से ज्यादा होता है।
कश्मीर के मुद्दे पर उमर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, 'सारे कश्मीरी मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं। आतंकवाद का समर्थन करने वाले बहुत कम हैं। जब दिल्ली में हमला होता है या पहलगाम में, कश्मीरी भी उतने ही दुखी होते हैं जितना देश का कोई नागरिक।' उन्होंने देश से अपील की कि कश्मीरियों को आतंक के चश्मे से न देखा जाए।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग