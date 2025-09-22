भारत बनाएगा ‘बॉडीगार्ड’ सैटेलाइट: दुश्मन देश के उपग्रह से टकराव टलने के बाद लिया बड़ा फैसला

Satellite Security India: भारत सामरिक तौर पर बहुत मजबूत हो गया है। हाल ही में एक गुप्त लेकिन बेहद गंभीर घटना सामने आई है, जिसने भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा (Satellite Security India) को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सन 2024 के मध्य में, एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट के बहुत करीब पहुंच गया था। यह घटना भले ही टक्कर में नहीं बदली, लेकिन यह एक बड़ी चेतावनी का संकेत थी। यह सैटेलाइट इसरो के उस उपग्रह (ISRO Bodyguard Satellites) के एक किलोमीटर के दायरे में आ गया था, जो धरती की निगरानी और मैपिंग जैसे सामरिक कार्य कर रहा था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 'बॉडीगार्ड सैटेलाइट' की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह उपग्रह हमारे मौजूदा सैटेलाइट्स (Indian Satellite Protection)की निगरानी और रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे (Space Threat India) की पहले से पहचान कर सकेंगे।