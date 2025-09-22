Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राष्ट्रीय

भारत बनाएगा ‘बॉडीगार्ड’ सैटेलाइट: दुश्मन देश के उपग्रह से टकराव टलने के बाद लिया बड़ा फैसला

Satellite Security India:भारत ने अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए 'बॉडीगार्ड' सैटेलाइट्स लॉन्च करने की योजना बनाई है। एक दुश्मन देश के सैटेलाइट से हुई निकट टक्कर की घटना के बाद यह फैसला लिया गया है।

भारत

MI Zahir

Sep 22, 2025

Satellite Security India
भारत अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड' सैटेलाइट्स लॉन्च करेगा। (फोटो:X Handle Indian Infra Report)

Satellite Security India: भारत सामरिक तौर पर बहुत मजबूत हो गया है। हाल ही में एक गुप्त लेकिन बेहद गंभीर घटना सामने आई है, जिसने भारत की अंतरिक्ष सुरक्षा (Satellite Security India) को लेकर चिंता बढ़ा दी है। सन 2024 के मध्य में, एक पड़ोसी देश का सैटेलाइट भारतीय सैटेलाइट के बहुत करीब पहुंच गया था। यह घटना भले ही टक्कर में नहीं बदली, लेकिन यह एक बड़ी चेतावनी का संकेत थी। यह सैटेलाइट इसरो के उस उपग्रह (ISRO Bodyguard Satellites) के एक किलोमीटर के दायरे में आ गया था, जो धरती की निगरानी और मैपिंग जैसे सामरिक कार्य कर रहा था। इस घटना के बाद भारत सरकार ने अंतरिक्ष में अपने उपग्रहों की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब 'बॉडीगार्ड सैटेलाइट' की योजना पर काम शुरू हो गया है। यह उपग्रह हमारे मौजूदा सैटेलाइट्स (Indian Satellite Protection)की निगरानी और रक्षा करेंगे और किसी भी खतरे (Space Threat India) की पहले से पहचान कर सकेंगे।

LIDAR तकनीक और रडार आधारित सिस्टम की योजना

सरकार उन स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम कर रही है जो एडवांस्ड ट्रैकिंग सिस्टम बना रहे हैं। इसमें LiDAR (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) तकनीक वाले उपग्रह भी शामिल हो सकते हैं। ये उपग्रह संभावित खतरों का समय से पहले पता लगाकर पृथ्वी पर अलर्ट भेज सकेंगे। साथ ही, ग्राउंड-बेस्ड रडार और टेलीस्कोप से भी 24x7 निगरानी की योजना बनाई जा रही है।

अंतरिक्ष में बढ़ रही है भीड़ और खतरा

आज की तारीख में पृथ्वी के चारों ओर 500-600 किमी की ऊंचाई पर हजारों उपग्रह मौजूद हैं। एलन मस्क के स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट्स के कारण यह इलाका तेजी से भरता जा रहा है। ऐसे में भारत के लिए अपने सैटेलाइट्स की सुरक्षा करना और भी जरूरी हो गया है।

भारत की अंतरिक्ष शक्ति और रणनीतिक बढ़त

भारत के पास फिलहाल 100 से ज्यादा उपग्रह हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 8 और चीन के पास 930 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं। चीन की अंतरिक्ष गतिविधियां भारत के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं। 2020 की गलवान घाटी की झड़प और हालिया भारत-पाक संघर्ष में उपग्रहों ने अहम भूमिका निभाई थी।

270 अरब की उपग्रह परियोजना

भारत सरकार ने लगभग ₹27,000 करोड़ की एक मेगा योजना बनाई है, जिसके तहत अगले कुछ वर्षों में 50 निगरानी उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे। इनसे न केवल सैन्य निगरानी में मदद मिलेगी, बल्कि अंतरिक्ष सुरक्षा में भी मजबूती आएगी।

इसरो की भूमिका और वैज्ञानिकों की मेहनत

हाल के संघर्षों के दौरान इसरो की भूमिका अहम रही। एजेंसी के 400 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दिन-रात काम करके देश को महत्वपूर्ण डेटा और संचार सुविधाएं प्रदान कीं। इसरो प्रमुख वी. नारायणन ने भी इसकी पुष्टि 9 सितंबर को एक भाषण में की।

अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम

बहरहाल भारत अब अंतरिक्ष में सिर्फ मौजूद नहीं रहेगा, बल्कि अपने उपग्रहों की सुरक्षा के लिए भी तैयार रहेगा। 'बॉडीगार्ड' सैटेलाइट्स की यह योजना देश की रणनीतिक मजबूती और अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

नेशनल एरोनोटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (नासा)

नासा

स्पेस न्यूज

Published on:

22 Sept 2025 02:17 pm

Hindi News / National News / भारत बनाएगा ‘बॉडीगार्ड’ सैटेलाइट: दुश्मन देश के उपग्रह से टकराव टलने के बाद लिया बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.