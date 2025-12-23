गृह मंत्रालय ने 1,100 से ज्यादा पोस्ट हटाने के लिए ‘X’ को भेजा नोटिस, कंपनी ने कहा- नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि…

अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपने एफिडेविट में जानकारी दी है कि X समूह उन नोटिस में बताए गए गैर-कानूनी कंटेंट पर आपत्ति जता रहा है। इसके साथ ही आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस देने के अथॉरिटी पर भी सवाल उठा रहा है।