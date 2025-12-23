23 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

गृह मंत्रालय ने 1,100 से ज्यादा पोस्ट हटाने के लिए ‘X’ को भेजा नोटिस, कंपनी ने कहा- नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि…

भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने X कॉर्प को 91 नोटिस भेजे, जिसमें 1,100+ लिंक्स हटाने को कहा गया है। IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत ये नोटिस हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Dec 23, 2025

गृह मंत्री और एक्स। (फोटो- ANI)

भारत सरकार का गृह मंत्रालय (MHA) मार्च 2024 से अब तक X कॉर्प (पहले ट्विटर) को 91 नोटिस भेज चुका है। इसमें कानून के अलग-अलग प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 1,100 से ज्यादा लिंक्स को हटाने की मांग की गई है।

ये नोटिस IT एक्ट की धारा 79(3)(b) के तहत भेजे गए हैं। हालांकि, X कॉर्प ने सरकार का सहयोग करने से इनकार कर दिया है।

सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने से संबंधित 566 यूआरएल हटाने की मांग

X कॉर्प को भेजे नोटिसों में 566 यूआरएल 'सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने' से संबंधित थे। इसके अलावा, 124 URL राजनीतिक और सार्वजनिक हस्तियों को टारगेट करने वाले थे। इन सभी को हटाने का अनुरोध किया गया है।

मार्च 2024 से नवंबर 2025 तक, गृह मंत्रालय ने X को 58 नोटिस भेजे, जिनमें सार्वजनिक शांति भंग और दुश्मनी बढ़ाने संबंधित 24 आरोप शामिल थे। वहीं, 3 अन्य नोटिस राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा मानते हुए भेजे गए थे।

किस मामले में जारी हुए कौन से नोटिस?

द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20 महीनों में जारी 91 नोटिस में 14 नोटिस ऐसे थे। जो आपराधिक गतिविधियों जैसे बेटिंग ऐप्स, वित्तीय धोखाधड़ी और बाल शोषण कंटेंट से जुड़े थे।

सबसे ज्यादा 115 पोस्ट एक ही नोटिस में थे, जिसे 13 मई को एक्स के खिलाफ जारी किया गया था। यह चुनाव को प्रभावित करने वाले वीडियो से जुड़ा था।

इसके अलावा, लोकसभा चुनाव (अप्रैल-मई 2024) के दौरान, 761 पोस्ट फ्लैग किए गए, जिनमें 198 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का सीधा उल्लंघन कर रहे थे।

एक्स ने लिंक हटाने से किया इनकार

अब गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर अपने एफिडेविट में जानकारी दी है कि X समूह उन नोटिस में बताए गए गैर-कानूनी कंटेंट पर आपत्ति जता रहा है। इसके साथ ही आईटी एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत ऐसे कंटेंट को हटाने के लिए नोटिस देने के अथॉरिटी पर भी सवाल उठा रहा है।

X Corp का कहना है कि टेकडाउन या ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी करने की प्रक्रिया आईटी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत होनी चाहिए। जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ऑनलाइन सेंसरशिप निर्देश जारी करने के लिए किया जाता है, लेकिन यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े अपराधों तक ही सीमित है।

X कॉर्प का यह भी तर्क है कि IT एक्ट के सेक्शन 79(3)(b) के तहत नोटिस बिना न्यायिक प्रक्रिया के कंटेंट हटाने का दायरा बढ़ाते हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सेफ हार्बर क्लॉज का उल्लंघन है। इसका मतलब है कि सरकार की कार्रवाई से प्लेटफॉर्म्स की स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Dec 2025 01:47 pm

Hindi News / National News / गृह मंत्रालय ने 1,100 से ज्यादा पोस्ट हटाने के लिए ‘X’ को भेजा नोटिस, कंपनी ने कहा- नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि…

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.