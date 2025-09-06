‘भारत कोई कमजोर देश नहीं जिसे बैसाखियों की जरूरत हो’: ट्रंप के टैरिफ पर पूर्व राजदूत जावेद अशरफ का करारा जवाब

अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाया है और रूसी तेल आयात के कारण अतिरिक्त 25% टैरिफ भी लागू किया गया है। ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि भारत को रूस से तेल खरीद बंद करनी चाहिए, अन्यथा उसे 50% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। इसके जवाब में अशरफ ने कहा, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और मूल्यों के आधार पर काम करता है। हम किसी एक देश के पक्ष में दूसरे के खिलाफ नहीं जाते। उन्होंने भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देते हुए कहा कि नई दिल्ली सभी देशों के साथ संबंधों को उनकी योग्यता के आधार पर संतुलित करने में सक्षम है।