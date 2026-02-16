बांग्लादेश से भारत रिश्ते सुधारने को दे रहा प्राथमिकता? तारिक को जीत का संदेश भेजने वाले पहले नेता थे PM मोदी

साल 2001 से 2006 तक जब बांग्लादेश में BNP की सरकार थी। खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी। उस दौरान भी भारत संग बांग्लादेश के रिश्ते मैत्रीपूर्ण नहीं थे। ढाका में राजनायिक रहे पूर्व IFS अधिकारी पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा कि बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना, जो अभी भारत में निर्वासित जीवन जी रही हैं। वह भारत और BNP के संपर्क को लेकर बहुत सेंसिटिव थी। चक्रवर्ती ने कहा कि तख्तापलट के बाद BNP भारत के लिए अपने सुरक्षा हितों और आर्थिक दांव की सुरक्षा के लिए 'साफ' पसंद बनकर उभरी है।