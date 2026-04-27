भारत-न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक डील: टैरिफ में राहत और 20 अरब डॉलर निवेश, भारतीय छात्रों-प्रोफेशनल्स के लिए रास्ते भी खुले

इस समझौते को लागू होने से पहले दोनों देशों की मंजूरी जरूरी है। भारत में यह सरकार की मंजूरी से हो जाएगा, लेकिन न्यूजीलैंड में संसद की मंजूरी लगेगी, जिसमें कुछ महीने लग सकते हैं। कुल मिलाकर यह समझौता भारत के लिए बड़ा मौका है। इससे व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा और छात्रों व प्रोफेशनल्स को नए अवसर मिलेंगे। आने वाले समय में यह डील दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी और आर्थिक विकास को तेज करेगी।