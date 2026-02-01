चुनाव से पहले बीजेपी नेता ने दी जान, मची सनसनी, शहर बंद का आह्वान

नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टायरों में आग लगा कर सड़कें जाम कर दीं और राज्य सरकार के खिलाफ जम कर नारेबाजी की। गुस्साए समर्थकों का आरोप है कि यह एक 'राजनीतिक साजिश' है और इसके पीछे सत्ताधारी दल के समर्थकों या राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का हाथ है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल (Rapid Action Force) तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की सांप्रदायिक या राजनीतिक हिंसा को रोका जा सके।