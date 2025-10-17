Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

आतंकवादी हमलों के बाद अब भारत चुप नहीं रहता, PM मोदी का इशारों में पाकिस्तान पर अटैक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं रहता, बल्कि सर्जिकल और हवाई हमलों के जरिए जवाब देता है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 17, 2025

Prime Minister Narendra Modi

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo-IANS)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब आतंकी हमलों के बाद चुप्पी साधे नहीं रहता, बल्कि हवाई हमलों, सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों से सटीक जवाब देता है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में आए बदलाव पर जोर दिया, जो पूर्ववर्ती सरकारों की निष्क्रियता से एक बड़ा मोड़ है।

आतंकवाद पर नई रणनीति: चुप्पी से जवाब तक

पीएम मोदी ने कहा, भारत अब आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं रहता, बल्कि हवाई हमलों, सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उचित जवाब देता है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों जैसे घटनाक्रमों का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए बताया कि पहले सरकारें आतंक के प्रति नरम रवैया अपनाती थीं, लेकिन अब भारत सक्रिय रक्षा अपनाता है। बालाकोट एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदमों ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मजबूत बनाने का प्रमाण है, जहां हमला होने पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जाती है।

भारत की अजेय गति: वैश्विक चुनौतियों पर विजय

समिट के थीम 'अनस्टॉपेबल इंडिया' पर पीएम ने कहा, भारत रुकने के मूड में नहीं है। हम न रुकेंगे, न रफ्तार कम करेंगे। 140 करोड़ भारतीय पूरे जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने आर्थिक प्रगति का जिक्र किया: फ्रैजाइल फाइव से दुनिया की टॉप पांच अर्थव्यवस्थाओं में पहुंचा भारत…चिप्स से शिप्स तक, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी। वैश्विक युद्धों के बीच भारत ने सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था साबित कर नकारात्मकताओं को गलत ठहराया।

पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना: जनता से दूरी

मोदी ने कांग्रेस सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोगों को बैंकों से दूर कर दिया। गरीब बैंक जाने से डरते थे। हमारी सरकार आई तो आधी आबादी के पास भी खाते नहीं थे। उन्होंने कहा कि पूर्व नीतियां लोकतांत्रिक नहीं थीं, जबकि उनकी सरकार समावेशी विकास को प्राथमिकता दे रही है। 'अनस्टॉपेबल भारत' का इंजन जन-केंद्रित नीतियां हैं, जो गरीबों को सशक्त बना रही हैं।

आत्मनिर्भर भारत का संकल्प

पीएम ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया देते हुए कहा कि हर क्षेत्र में भारत आत्मविश्वास से भरा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदम सुरक्षा को मजबूत करते हैं, जबकि आर्थिक सुधार वैश्विक पटल पर भारत को मजबूत बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत अब न केवल रक्षा करता है, बल्कि हमलावरों को सबक सिखाता है। यह संबोधन राष्ट्रीय गौरव और भविष्य की दिशा को रेखांकित करता है।

ये भी पढ़ें

गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?
राष्ट्रीय
Gujarat Cabinet Reshuffle

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

17 Oct 2025 10:06 pm

Hindi News / National News / आतंकवादी हमलों के बाद अब भारत चुप नहीं रहता, PM मोदी का इशारों में पाकिस्तान पर अटैक

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: महागठबंधन कभी NDA को हरा नहीं पाएगा, फडणवीस ने बताई इसकी वजह

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis
राष्ट्रीय

गुजरात: नए मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा, जानें किसे मिला कौनसा मंत्रालय?

Gujarat Cabinet Reshuffle
राष्ट्रीय

कनाडा का चीन को झटका: PM कार्नी ने जिमी लाई की रिहाई मांगी, क्या है भारत का कनेक्शन !

Jimmy Lai Release Demand
राष्ट्रीय

जबरन चुंबन, गोली, सीसीटीवी नहीं: बेंगलुरु बलात्कार मामले में 6 खौफनाक खुलासे

Bengaluru Rape Case
राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री किसान निधि : देश में 31 लाख लोगों ने फर्जी तरीके से उठाया पैसा

PM Kisan 20th Installment:    जब काशी से धन जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है     फोटो सोर्स : Social Media
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.