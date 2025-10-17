आतंकवादी हमलों के बाद अब भारत चुप नहीं रहता, PM मोदी का इशारों में पाकिस्तान पर अटैक

पीएम मोदी ने कहा, भारत अब आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं रहता, बल्कि हवाई हमलों, सर्जिकल स्ट्राइक्स और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उचित जवाब देता है। उन्होंने 26/11 मुंबई हमलों जैसे घटनाक्रमों का अप्रत्यक्ष संदर्भ देते हुए बताया कि पहले सरकारें आतंक के प्रति नरम रवैया अपनाती थीं, लेकिन अब भारत सक्रिय रक्षा अपनाता है। बालाकोट एयरस्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कदमों ने दुनिया को भारत की ताकत दिखाई। यह बदलाव राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को मजबूत बनाने का प्रमाण है, जहां हमला होने पर तत्काल प्रतिक्रिया दी जाती है।