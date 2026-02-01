T-20 World Cup Ind vs Pak: पाक कप्तान से हाथ नहीं मिलाने पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बोले- मैं इसे ठीक नहीं समझता

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि दोनों देशों को मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। आईएएनएस से बातचीत में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, उसके अनुसार यह मैच होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर दोनों देश मैच खेल रहे हैं तो हाथ न मिलाने का कोई मतलब नहीं है। खेल में राजनीति को नहीं घसीटना चाहिए। खेल, खेल होता है।