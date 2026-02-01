15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

T-20 World Cup Ind vs Pak: पाक कप्तान से हाथ नहीं मिलाने पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बोले- मैं इसे ठीक नहीं समझता

श्रीलंका में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के भारत-पाकिस्तान मैच में टॉस के बाद भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली अघा से हाथ नहीं मिलाया। इस घटना पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान देते हुए इसे लेकर टिप्पणी की, जिससे विवाद बढ़ गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Feb 15, 2026

भारत-पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप। (फोटो- ANI)

भारत-पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा है। इसमें टॉस के बाद भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान सलमान अली अघा से हाथ नहीं मिलाया। इस पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने बड़ा बयान दिया है।

अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि दोनों देशों को मैच खेलना ही नहीं चाहिए था। आईएएनएस से बातचीत में अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि भारत-पाकिस्तान के बीच जो स्थिति है, उसके अनुसार यह मैच होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर दोनों देश मैच खेल रहे हैं तो हाथ न मिलाने का कोई मतलब नहीं है। खेल में राजनीति को नहीं घसीटना चाहिए। खेल, खेल होता है।

मैं इसे उचित नहीं समझता हूं- अखिलेश

अखिलेश ने आगे कहा कि हाथ न मिलाने का निर्देश देना खेल भावना के खिलाफ है। मैं इसे उचित नहीं समझता हूं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने बांग्लादेश में नई सरकार के गठन पर भी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि अच्छा है कि वहां चुनाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएं और हिंदुओं पर हमलों के जो सवाल हैं, उन्हें उठाएं और इस पर रोक लगवाएं।

अमेरिकी डील पर क्या बोले?

अमेरिका के साथ हुई डील को लेकर अखिलेश ने कहा कि इसको लेकर कोई गंदी राजनीति नहीं हो रही है। 18 प्रतिशत बड़ा है या 0 प्रतिशत बड़ा है। यहां के किसान जो कपास और सोयाबीन उगाते हैं, उनकी जगह अमेरिका के बाजार को खोल दिया गया है।

उन्होंने भारत के ये किसान पहले से ही परेशान हैं और अगर उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो बाजार उनके लिए खुला रहेगा और उनका फायदा होगा। हम अगर बाहर भेजेंगे तो 18 प्रतिशत का टैक्स देना होगा और उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

डील पर शिवराज सिंह चौहान का जवाब

कांग्रेस अमेरिका के साथ हुई डील में भारतीय किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगा रही है। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के इस आरोप पर कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी ने झूठ की दुकान खोल रखी है और दिन-रात बस झूठ ही परोस रहे हैं।

उन्होंने आगे कहा कि मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अमेरिका के साथ हुई किसी भी डील में जेनेटिकली मॉडिफाइड उत्पादों को कोई अनुमति नहीं दी गई है। डीडीजीएस को लेकर भी राहुल गांधी ने तथ्यहीन बातें फैलाने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने है।

शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि मुझे तो यह समझ नहीं आता कि एमएसपी पर आप और कांग्रेस किस मुंह से बात कर रहे हैं। याद कीजिए, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के तहत फसलों की लागत का डेढ़ गुना एमएसपी देने की बात आपने लागू नहीं की और उल्टा संसद में कहा कि इससे बाजार विकृत हो जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Updated on:

15 Feb 2026 07:47 pm

Published on:

15 Feb 2026 07:44 pm

Hindi News / National News / T-20 World Cup Ind vs Pak: पाक कप्तान से हाथ नहीं मिलाने पर कांग्रेस सांसद का बड़ा बयान, बोले- मैं इसे ठीक नहीं समझता

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

T20 World Cup 2026

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.