भारत ने UNSC में यूक्रेन में जारी युद्ध को तत्काल रोकने का किया आह्वान

India On Russia-Ukraine: भारत ने रूस-यूक्रेन में जारी जंग को रोकने की बात को दोहराया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि ये जंग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

रूस-यूक्रेन में जारी जंग को लेकर भारत बार बार बातचीत के जरिए उसे सुलझाने की बात कहता रहा है और एक बार फिर से उसने अपने इस रुख को दोहराया है। इस बार भारत ने यूक्रेन में जारी जंग को तुरंत रोकने का अह्वान किया है और कहा है कि बातचीत के जरिए इसे सुलझाएं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि इस जंग के कारण दुनियाभर में कई महत्वपूर्ण चीजों का संकट आ गया है।

India strongly calls for immediate end to Ukraine war at UN Security Council