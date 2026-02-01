6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

एक सेकंड में 5 किमी की रफ्तार! अग्नि-3 ने उड़ान भरी, पाकिस्तान-चीन अब रातों की नींद हराम

भारत ने अपनी रक्षा ताकत को और मजबूत करते हुए अग्नि-3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण 6 फरवरी को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किया गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 06, 2026

Agni 3 Missile Test Success 2026

भारत ने अग्नि-3 मिसाइल का किया सफल परीक्षण

Agni-3 Missile: भारत ने अपनी रणनीतिक ताकत को और मजबूत करते हुए इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-3 का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से किया गया। रक्षा मंत्रालय और DRDO ने पुष्टि की कि मिसाइल ने सभी ऑपरेशनल और तकनीकी पैरामीटर पूरे किए। परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड (SFC) की निगरानी में हुआ, जो भारत की न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

परीक्षण की सफलता और रणनीतिक महत्व

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह परीक्षण भारत की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस क्षमता को पूरी तरह विश्वसनीय और मजबूत बनाने में बड़ा कदम है। अग्नि-3 पहले से ही भारतीय सेना में शामिल है, लेकिन नियमित परीक्षण इसकी रेडीनेस और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हैं। यह सफलता भारत की परमाणु त्रयी (Nuclear Triad) को मजबूती देती है, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने तय योजना के मुताबिक अपना मिशन पूरा किया।

अग्नि-3 की प्रमुख विशेषताएं

अग्नि-3 एक दो-चरण वाली ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी खासियतें इस प्रकार हैं:

  • रेंज: 3000 से 3500 किलोमीटर (वजन कम करने पर और बढ़ सकती है)
  • स्पीड: मैक 15 (लगभग 18,500 किमी/घंटा), यानी 5-6 किमी प्रति सेकंड
  • वजन और आकार: लगभग 48-50 टन वजन, 16.7-17 मीटर लंबाई
  • पेलोड: 1.5 टन तक, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम
  • खास तकनीक: उड़ान के दौरान टारगेट बदलने की क्षमता, MIRV जैसी तकनीक (एक साथ कई लक्ष्य नष्ट कर सकती है)
  • नेविगेशन: रिंग लेजर जायरोस्कोप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम से बेहद सटीक निशाना

यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्से को आसानी से कवर करती है।


अग्नि सीरीज का संक्षिप्त अवलोकन

अग्नि सीरीज भारत की रणनीतिक मिसाइलों का आधार है:

  • अग्नि-1: 700 किमी
  • अग्नि-2: 2000 किमी
  • अग्नि-3: 3000-3500 किमी
  • अग्नि-4: 4000 किमी
  • अग्नि-5: 5000+ किमी (ICBM)

ये सभी DRDO द्वारा विकसित हैं और SFC द्वारा संचालित होती हैं।

पाकिस्तान-चीन पर संदेश

इस परीक्षण से भारत की सैन्य ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने और दुश्मन देशों को किसी भी आक्रामक कदम से पहले सोचने पर मजबूर करने का मजबूत संदेश है। अग्नि-3 की रेंज से पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र और चीन का अधिकांश हिस्सा भारत की पहुंच में आ जाता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

06 Feb 2026 09:57 pm

Published on:

06 Feb 2026 09:43 pm

Hindi News / National News / एक सेकंड में 5 किमी की रफ्तार! अग्नि-3 ने उड़ान भरी, पाकिस्तान-चीन अब रातों की नींद हराम

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.