एक सेकंड में 5 किमी की रफ्तार! अग्नि-3 ने उड़ान भरी, पाकिस्तान-चीन अब रातों की नींद हराम

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह परीक्षण भारत की स्ट्रैटेजिक डिटरेंस क्षमता को पूरी तरह विश्वसनीय और मजबूत बनाने में बड़ा कदम है। अग्नि-3 पहले से ही भारतीय सेना में शामिल है, लेकिन नियमित परीक्षण इसकी रेडीनेस और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करते हैं। यह सफलता भारत की परमाणु त्रयी (Nuclear Triad) को मजबूती देती है, जिसमें जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि मिसाइल ने तय योजना के मुताबिक अपना मिशन पूरा किया।