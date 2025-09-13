सुशीला कार्की की अंतरिम सरकार का भारत ने किया समर्थन, नेपाल को लेकर कही ये बात

NGO हामी नेपाल और Gen-Z ने सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी सौंपने से पहले तीन शर्तें रखी थीं। जिनमें पहली शर्त थी कि मौजूदा संघीयल संसद को भंग किया जाए, प्रदर्शनकारियों की यह शर्त मान ली गई है। दूसरी शर्त ये है कि 8 और 9 सितंबर के आंदोलन में जिस तरह निहत्थे लोगों पर पुलिस ने गोली चलाई, उसकी न्यायिक आयोग से निष्पक्ष जांच कराई जाए। तीसरी शर्त ये है कि पिछली सरकार में प्रधानमंत्री रहे के.पी. शर्मा ओली समेत सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों की संपत्ति की जांच कराई जाए।