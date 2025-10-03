ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारत खरीदेगा और S-400, पुतिन की इंडिया यात्रा में हो सकती है डील

ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने दुश्मन के हवाई हमलों को नाकाम कर भारत की हवाई सीमा की मजबूती साबित की। इस सफलता ने भारत को और यूनिट्स की जरूरत महसूस कराई। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह स्पष्ट है कि S-400 ने अच्छा प्रदर्शन किया। इसलिए और ऐसी प्रणालियों की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा, यह एक अच्छी हथियार प्रणाली साबित हुई है। हम अपनी खुद की प्रणाली भी विकसित कर रहे हैं, इसलिए इस पर फैसला लेंगे। एपी सिंह ने अतिरिक्त खरीद की योजनाओं पर खुलासा करने से इनकार किया, लेकिन घरेलू विकास पर जोर दिया।