दिवाली-छठ पर चाहिए कन्फर्म ट्रेन टिकट! नए नियमों से मिनटों में ऐसे करें बुकिंग, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Tatkal Ticket Booking Online: त्योहारी सीजन में ट्रेन टिकटों की मांग चरम पर होती है, खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान। भारतीय रेलवे का तत्काल कोटा लाखों यात्रियों के लिए घर पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। लेकिन 2025 में तत्काल बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जो बुकिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे। आधार लिंकिंग, OTP वेरिफिकेशन और एजेंटों पर पाबंदी जैसे नियमों से आम यात्रियों को फायदा होगा, लेकिन सही समय पर सतर्कता जरूरी है। आइए जानते हैं नए नियम, बुकिंग प्रक्रिया और कन्फर्म टिकट पाने के टिप्स।
2025 से तत्काल टिकट बुकिंग में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। पहला बड़ा बदलाव आधार लिंकिंग का है। 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट (irctc.co.in) या ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य हो गई है। 15 जुलाई 2025 से आधार-आधारित OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी हो गया है, जिसके बिना बुकिंग पूरी नहीं होगी। यह नियम ऑनलाइन, रेलवे काउंटरों और अधिकृत एजेंटों पर लागू है। OTP सिस्टम से अनधिकृत बुकिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी।
दूसरा नियम एजेंटों पर सख्ती का है। त्योहारों में आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट में एजेंट टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। AC कोच के लिए सुबह 10:00 से 10:30 और नॉन-AC के लिए 11:00 से 11:30 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा। तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक होते हैं—AC क्लास सुबह 10 बजे और नॉन-AC 11 बजे से। रेलवे के अनुसार, रोजाना 2.5 करोड़ यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं, और त्योहारी सीजन में यह संख्या दोगुनी हो जाती है। सीमित कोटा होने से टिकट सेकंडों में बिक जाते हैं, इसलिए समय पर तैयारी जरूरी है।
तत्काल टिकट बुक करना अब पहले से ज्यादा सरल है, बशर्ते आप सही समय पर तैयार रहें। यहां स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:
-लॉगिन करें: आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट (irctc.co.in) या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले बनाएं और आधार लिंक कर लें।
-यात्रा विवरण भरें: यात्रा की तारीख, प्रस्थान स्टेशन, गंतव्य और क्लास चुनें। कोटा विकल्प में 'तत्काल' सिलेक्ट करें।
-ट्रेन और सीट चुनें: उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट में से अपनी पसंद की ट्रेन और क्लास चुनें, फिर 'बुक नाउ' पर क्लिक करें।
-पैसेंजर डिटेल्स एंटर करें: यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और बर्थ प्रेफरेंस भरें। आधार डिटेल्स भी वेरिफाई करें।
-OTP वेरिफिकेशन: मोबाइल पर आए OTP को तुरंत एंटर करें। बिना इसके बुकिंग आगे नहीं बढ़ेगी।
-पेमेंट पूरा करें: डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या वॉलेट से भुगतान करें। सफल होने पर ई-टिकट ईमेल और SMS पर मिल जाएगा।
यह पूरी प्रक्रिया 2-3 मिनट में हो जाती है, लेकिन तेज इंटरनेट और पहले से लॉगिन रहने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है।
त्योहारों के रश में टिकट कन्फर्म करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाएं:
-बुकिंग टाइम से 5-10 मिनट पहले लॉगिन हो जाएं, ताकि देरी न हो।
-आधार लिंकिंग और OTP सेटअप पहले से चेक कर लें।
-अगर डायरेक्ट रूट की ट्रेनें फुल हैं, तो वैकल्पिक रूट या कनेक्टिंग ट्रेनें देखें।
-स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों पर नजर रखें – रेलवे दिवाली-छठ के दौरान हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाता है, जो कन्फर्म सीटों का बेहतर मौका देती हैं।
-वेटिंग लिस्ट से बचने के लिए सुबह जल्दी बुकिंग करें और ऐप नोटिफिकेशन ऑन रखें।
