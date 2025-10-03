दिवाली-छठ पर चाहिए कन्फर्म ट्रेन टिकट! नए नियमों से मिनटों में ऐसे करें बुकिंग, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

दूसरा नियम एजेंटों पर सख्ती का है। त्योहारों में आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट में एजेंट टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। AC कोच के लिए सुबह 10:00 से 10:30 और नॉन-AC के लिए 11:00 से 11:30 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा। तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक होते हैं—AC क्लास सुबह 10 बजे और नॉन-AC 11 बजे से। रेलवे के अनुसार, रोजाना 2.5 करोड़ यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं, और त्योहारी सीजन में यह संख्या दोगुनी हो जाती है। सीमित कोटा होने से टिकट सेकंडों में बिक जाते हैं, इसलिए समय पर तैयारी जरूरी है।