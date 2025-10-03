Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

दिवाली-छठ पर चाहिए कन्फर्म ट्रेन टिकट! नए नियमों से मिनटों में ऐसे करें बुकिंग, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Tatkal Ticket Booking: 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग में कई अहम बदलाव लागू हो रहे हैं, जो त्योहारों के दौरान भीड़भाड़ वाली स्थिति में राहत प्रदान करेंगे। सबसे बड़ा बदलाव आधार कार्ड से जुड़ाव का है।

2 min read

भारत

image

Shaitan Prajapat

Oct 03, 2025

Tatkal Ticket Booking:

ऐसे मिनटों में बुक करें तत्काल टिकट (Photo-Patrika)

Tatkal Ticket Booking Online: त्योहारी सीजन में ट्रेन टिकटों की मांग चरम पर होती है, खासकर दिवाली और छठ पूजा के दौरान। भारतीय रेलवे का तत्काल कोटा लाखों यात्रियों के लिए घर पहुंचने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। लेकिन 2025 में तत्काल बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं, जो बुकिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाएंगे। आधार लिंकिंग, OTP वेरिफिकेशन और एजेंटों पर पाबंदी जैसे नियमों से आम यात्रियों को फायदा होगा, लेकिन सही समय पर सतर्कता जरूरी है। आइए जानते हैं नए नियम, बुकिंग प्रक्रिया और कन्फर्म टिकट पाने के टिप्स।

तत्काल बुकिंग के नए नियम: आधार और OTP से बढ़ेगी सुरक्षा

2025 से तत्काल टिकट बुकिंग में कई अहम बदलाव लागू हो गए हैं। पहला बड़ा बदलाव आधार लिंकिंग का है। 1 जुलाई 2025 से IRCTC वेबसाइट (irctc.co.in) या ऐप पर तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य हो गई है। 15 जुलाई 2025 से आधार-आधारित OTP वेरिफिकेशन भी जरूरी हो गया है, जिसके बिना बुकिंग पूरी नहीं होगी। यह नियम ऑनलाइन, रेलवे काउंटरों और अधिकृत एजेंटों पर लागू है। OTP सिस्टम से अनधिकृत बुकिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी।

नए नियमों से मिनटों में बुकिंग

दूसरा नियम एजेंटों पर सख्ती का है। त्योहारों में आम यात्रियों को प्राथमिकता देने के लिए बुकिंग शुरू होने के पहले 30 मिनट में एजेंट टिकट नहीं बुक कर सकेंगे। AC कोच के लिए सुबह 10:00 से 10:30 और नॉन-AC के लिए 11:00 से 11:30 बजे तक यह प्रतिबंध रहेगा। तत्काल टिकट यात्रा से एक दिन पहले बुक होते हैं—AC क्लास सुबह 10 बजे और नॉन-AC 11 बजे से। रेलवे के अनुसार, रोजाना 2.5 करोड़ यात्री ट्रेनों से सफर करते हैं, और त्योहारी सीजन में यह संख्या दोगुनी हो जाती है। सीमित कोटा होने से टिकट सेकंडों में बिक जाते हैं, इसलिए समय पर तैयारी जरूरी है।

ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग: स्टेप-बाय-स्टेप आसान गाइड

तत्काल टिकट बुक करना अब पहले से ज्यादा सरल है, बशर्ते आप सही समय पर तैयार रहें। यहां स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया दी गई है:

-लॉगिन करें: आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट (irctc.co.in) या मोबाइल ऐप पर लॉगिन करें। अगर अकाउंट नहीं है, तो पहले बनाएं और आधार लिंक कर लें।

-यात्रा विवरण भरें: यात्रा की तारीख, प्रस्थान स्टेशन, गंतव्य और क्लास चुनें। कोटा विकल्प में 'तत्काल' सिलेक्ट करें।

-ट्रेन और सीट चुनें: उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट में से अपनी पसंद की ट्रेन और क्लास चुनें, फिर 'बुक नाउ' पर क्लिक करें।

-पैसेंजर डिटेल्स एंटर करें: यात्रियों का नाम, उम्र, जेंडर और बर्थ प्रेफरेंस भरें। आधार डिटेल्स भी वेरिफाई करें।

-OTP वेरिफिकेशन: मोबाइल पर आए OTP को तुरंत एंटर करें। बिना इसके बुकिंग आगे नहीं बढ़ेगी।

-पेमेंट पूरा करें: डेबिट/क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग या वॉलेट से भुगतान करें। सफल होने पर ई-टिकट ईमेल और SMS पर मिल जाएगा।

यह पूरी प्रक्रिया 2-3 मिनट में हो जाती है, लेकिन तेज इंटरनेट और पहले से लॉगिन रहने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है।

दिवाली-छठ पर कन्फर्म टिकट के दमदार टिप्स

त्योहारों के रश में टिकट कन्फर्म करने के लिए कुछ स्मार्ट टिप्स अपनाएं:

-बुकिंग टाइम से 5-10 मिनट पहले लॉगिन हो जाएं, ताकि देरी न हो।

-आधार लिंकिंग और OTP सेटअप पहले से चेक कर लें।

-अगर डायरेक्ट रूट की ट्रेनें फुल हैं, तो वैकल्पिक रूट या कनेक्टिंग ट्रेनें देखें।

-स्पेशल फेस्टिवल ट्रेनों पर नजर रखें – रेलवे दिवाली-छठ के दौरान हजारों स्पेशल ट्रेनें चलाता है, जो कन्फर्म सीटों का बेहतर मौका देती हैं।

-वेटिंग लिस्ट से बचने के लिए सुबह जल्दी बुकिंग करें और ऐप नोटिफिकेशन ऑन रखें।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला
राष्ट्रीय

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Oct 2025 09:00 pm

Published on:

03 Oct 2025 08:38 pm

Hindi News / National News / दिवाली-छठ पर चाहिए कन्फर्म ट्रेन टिकट! नए नियमों से मिनटों में ऐसे करें बुकिंग, जानें स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत की बांग्लादेश को सख्त चेतावनी: अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा की तुरंत जांच करे यूनुस सरकार

Bangladesh minority violence
विदेश

तरनतारन उपचुनाव के लिए AAP ने किया उम्मीदवार का ऐलान, जानिए किसको दिया टिकट

Punjab Chief Minister Bhagwant Mann and Harmeet Singh Sandhu
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव: महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर तेजस्वी का बड़ा बयान, बीजेपी पर बोला हमला

RJD leader, Tejashwi Yadav
राष्ट्रीय

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की अब नहीं चलेगी मनमानी, कैश ऑन डिलीवरी फीस पर शुरू की जांच

E-commerce platforms
राष्ट्रीय

राहुल गांधी ने बाइक और कार के वजन को लेकर की ऐसी टिप्पणी, BJP ने उड़ाया मजाक

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.