कल सुबह पूरा होगा भारत का 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, दूसरी डोज लेने वालों में आई तेजी

नई दिल्ली। देश में बीते 16 जनवरी को शुरू हुआ दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान कल यानी गुरुवार सुबह बड़ा मील का पत्थर पार करने जा रहा है। भारत 100 करोड़ कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार करने के साथ ही दुनिया में रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। खबर लिखे जाने तक CoWIN पोर्टल पर 100 करोड़ टीकाकरण तक पहुंचने में करीब 32 लाख वैक्सीन और लगानी बाकी थीं। इसके अलावा अब देश में कोविड-19 टीकों की दूसरी खुराक हासिल करने वालों की संख्या पिछले सात दिनों में पहली बार पहले शॉट्स से आगे निकल गई है।

कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक देश में कोरोना वैक्सीनेशन की कवरेज बुधवार रात पौने नौ बजे तक तकरीबन 99,60,32,015 पर पहुंच गया था, जो और भी बढ़ता है, लेकिन सिस्टम की वजह से अपडेट नहीं हो सका। इनमें 70,45,40,435 लोगों ने पहली डोज ले ली थी, जबकि 29,14,91,580 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। इन टीकाकरण के लिए देश में कुल 74,231 वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिनमें 71,666 सरकारी और 2,565 निजी हैं।

अगर बात करें टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वालों की तो अब तक कुल 76,81,16,712 लोगों ने अपना पंजीकरण कराया, जिनमें 46,45,28,810 की उम्र 18-44 जबकि 30,35,87,902 की आयु 45 वर्ष से ज्यादा है।

भारत में अब तक सबसे ज्यादा लगाई गई वैक्सीन का नाम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड है। कोविन डैशबोर्ड के मुताबिक बुधवार रात तक देश में कुल 87,68,56,703 लोगों को कोविशील्ड की खुराक दी गई है, जबकि 11,38,36.285 लोगों को कोवैक्सिन की।

वहीं, देश में अब तक वैक्सीनेशन में हिस्सा लेने वालों में 51,42,66,611 पुरुष और 47,72,52,676 महिलाएं शामिल हैं। जबकि 18-44 आयुवर्ग के लोगों ने सर्वाधिक 55,30,83,164 वैक्सीन डोज लिए हैं, तो 45-60 आयुवर्ग के 26,88,10,451 ने टीकाकरण करवाया है और 60 वर्ष से ज्यादा आयु वाले 16,98,48,272 लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं।

बुधवार को देशभर में कुल 20,60,467 लोगों ने कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण कराया, जिसमें 52,21,249 लोगों ने वैक्सीनेशन करवा लिया था और यह तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके साथ ही बुधवार को 23,88,402 लोगों ने कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई जबकि 28,32,850 ने दूसरी खुराक ली।

