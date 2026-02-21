21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

India-US Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, भारत के लिए कितना लाभप्रद?

Pax Silica AI Security: एआइ में बढ़ते चीनी दबदबे से निपटने के लिए पिछले साल अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सरकार ने पैक्स सिलिका ग्रुप बनाने का निर्णय लिया था।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 21, 2026

India-US Pax Silica

इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026: भारत ने US के नेतृत्व वाले पैक्स सिलिका कोएलिशन में शामिल होने के लिए फॉर्मल तौर पर एग्रीमेंट पर साइन किया है। (सोर्स: ANI)

India-US Pax Silica: सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ मिनिरल्स और एआइ में बढ़ते चीनी दबदबे से निपटने के लिए पिछले साल अमेरिकी राष्ट्र्रपति डॉनल्ड ट्रंप की सरकार ने पैक्स सिलिका ग्रुप बनाने का निर्णय लिया था। दिसंबर में इसका पहला कार्यक्रम हुआ था। भारत समेत इस 11 देश अब तक इस पैक्स सिलिका में शामिल हो चुके हैं। इनमें अमेरिका के साथ, साउथ कोरिया, जापान, ग्रीस, कतर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, इजरायल प्रमुख हैं। ताइवान, नीदरलैंड, कनाडा भी इसमें भागीदार के रूप में जुड़े हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग की इस पहल का उद्देश्य एआइ तकनीक का सुरक्षित विकास, क्रिटिकल मिनरल्स व लॉजिस्टिक्स की सप्लाई चेन को मजबूत व भरोसेमंद बनाना और सहयोगी देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा बढ़ाना है।

तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था खड़ी करने में मिलेगी मदद

पैक्स सिलिका में शामिल होने से भारत को कई लाभ बताए जा रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में भारत की चीन पर निर्भरता इससे कम होगी। देश में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में संभावनाएं बढ़ेंगी। नई तकनीक तक पहुंच और सुलभ होगी। भारतीय इंजीनियरिंग प्रतिभा को के लिए अवसर बढ़ेंगे। एआइ रिसर्च और इनोवेशन का इकोसिस्टम भी मजबूत होगा। जिससे भारत में तकनीक आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

पैक्स सिलिका के घोषणा पत्र में क्या है?

इसके घोषणा पत्र में कहा गया है कि हम निवेश सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोत्साहनों पर साझा प्रयासों से आर्थिक साझेदारी को गहरा करेंगे। वैश्विक तकनीकी सप्लाई चेन के रणनीतिक हिस्सों पर साझेदारी को प्रोत्साहित करेंगे। इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, सूचना कनेक्टिविटी व नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स,मिनरल रिफाइनिंग व प्रोसेसिंग व ऊर्जा सहयोग शामिल है।

ये भी पढ़ें

AI में भारत के नेतृत्व को वैश्विक समर्थन, 250 अरब डॉलर के निवेश का भरोसा
राष्ट्रीय
AI Impact Summit 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

यूएसए

Published on:

21 Feb 2026 04:10 am

Hindi News / National News / India-US Pax Silica: क्या है पैक्स सिलिका, भारत के लिए कितना लाभप्रद?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर रार…अब जनता के दरबार में भिड़ेंगे कांग्रेस व भाजपा नेता

India-US Trade Deal
राष्ट्रीय

AI में भारत के नेतृत्व को वैश्विक समर्थन, 250 अरब डॉलर के निवेश का भरोसा

AI Impact Summit 2026
राष्ट्रीय

ट्रंप की ‘टैक्स वसूली’ पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, भारत के इन सेक्टरों को होगा तगड़ा फायदा!

Donald Trump
विदेश

बंगाल को लेकर कांग्रेस ने खेला जबरदस्त ‘मास्टरस्ट्रोक’! नए बयान से BJP और CM ममता को लग सकता है बड़ा झटका!

sonia gandhi, rahul gandhi, mallikarjun kharge
राष्ट्रीय

टोल प्लाजा पर अब नहीं चलेगा कैश, 1 अप्रैल से बदल जाएंगे नियम

toll plaza
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.