भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर रार…अब जनता के दरबार में भिड़ेंगे कांग्रेस व भाजपा नेता

भाजपा ने भारत-यूएस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष के दावे को खारिज करने की तैयारी की है। भाजपा को अंदेशा है कि दुष्प्रचार के जरिए कांग्रेस किसानों को फिर से एकजुट करने की कोशिश में है, ऐसे में सही बातें जनता तक पहुंचानी जरूरी हैं। इसलिए भाजपा ने पार्टी नेताओं को यूपीए और मोदी सरकार के दौर में किसानों के लिए किए कार्यों की लिस्ट बताने को कहा है। रैलियों में इस तथ्य पर भी जोर दिया जा रहा है कि पिछली सरकार में कृषि बजट मात्र 26 हज़ार करोड़ रूपए था जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 1 लाख 29 हज़ार करोड़ रूपए कर दिया है।