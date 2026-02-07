‘कायर मोदी ने देश के हितों को दांव पर लगा दिया’…भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेस का आपत्तिजनक बयान

3 फरवरी के वीडियो में राहुल ने कहा कि जो ट्रेड डील चार महीने से रुकी हुई है और कुछ बदला नहीं, किसी न किसी कारण मैं जानता हूं, नरेंद्र मोदी जानते है। नरेंद्र मोदी ने कल शाम उस डील को साइन करा है। हिंदूस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए, इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी ने बेच दिया है। उन्होंने इसलिए बेचा है क्योंकि यह एक समझौता है। सिर्फ आपको नहीं बेचा है, देश को बेचा है, इसलिए मुझे वहां नहीं बोलने देते। राहुल ने वीडियो में आगे कहा, नरेंद्र मोदी डरे हुए है क्योंकि जिन लोगों ने उनकी छवि बनाई हैं वह ही अब उस छवि को खराब कर रहे हैं।