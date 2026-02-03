India-US Trade Deal: ‘इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ’, टैरिफ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता के बयान से खलबली!

अमेरिका-भारत टैरिफ समझौता। (AI Generated Image)
भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि पार्टी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की हालिया घोषणा पर सवाल उठाएगी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकतरफा तौर पर किया था।
उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा- कल एक चौंकाने वाली घटना हुई। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने एकतरफा तौर पर की। भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हम इस मुद्दे को उठाने जा रहे हैं।
वहीं, कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के सभी फैसले खुद पीएम मोदी के बजाय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप घोषित कर रहे हैं, जो देश के आत्म-सम्मान को प्रभावित करता है।
बता दें कि भारत-अमेरिका के बीच बड़ा व्यापार समझौता हुआ है। जिसके तहत टैरिफ को भारी 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है।
इस समझौते को लेकर तिवारी ने कहा- हाल की घटनाओं को देखते हुए ऐसा लगता है जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली से वाशिंगटन, डीसी शिफ्ट हो गई है, और पीएम मोदी लंबी छुट्टी पर चले गए हैं।
तिवारी ने आगे कहा- हम भारत के सभी फैसलों के बारे में वाशिंगटन, डीसी और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जान रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी हमें परेशान कर रही है। यह देश के आत्म-सम्मान, उसकी संप्रभुता और उसके गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। कार्रवाई करें और सच बोलें; हम इसे आपसे, भारतीय संसद में और देश की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं।
इस बीच, कांग्रेस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पूरा विवरण मांगा। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों के अनुसार कृषि क्षेत्र को खोलने, टैरिफ को 'शून्य' करने और रूसी तेल की खरीद पर रोक जैसे कई प्रमुख पहलुओं पर सवाल उठाए।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ एक ट्रेड डील की घोषणा की। यह घोषणा अगस्त 2025 में वाशिंगटन द्वारा भारतीय सामानों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के महीनों बाद की गई है।
ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी की गई इस डील में महत्वपूर्ण टैरिफ कटौती की बात कही गई है और इसमें यह दावा भी किया गया है कि भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर देगा।
