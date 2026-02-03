India-US Trade Deal: ‘इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ’, टैरिफ पर कांग्रेस के कद्दावर नेता के बयान से खलबली!

तिवारी ने आगे कहा- हम भारत के सभी फैसलों के बारे में वाशिंगटन, डीसी और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जान रहे हैं, जो घोषणाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, आपकी चुप्पी हमें परेशान कर रही है। यह देश के आत्म-सम्मान, उसकी संप्रभुता और उसके गौरवशाली इतिहास के खिलाफ है। कार्रवाई करें और सच बोलें; हम इसे आपसे, भारतीय संसद में और देश की राजधानी दिल्ली में सुनना चाहते हैं।