India US Trade Deal: अक्टूबर तक समझौता होना मुश्किल, अमेरिकी टैरिफ से भारत की विकास दर प्रभावित

India US Trade Deal: अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) ने भारत (India) द्वारा रूस से तेल और हथियार (Russia Oil an Weapons) खरीदने पर टैरिफ और जुर्माना लगाने का ऐलान किया। ट्रंप की टैरिफ लगाने की घोषणा निर्धारित समय सीमा से बमुश्किल एक दिन पहले आई है।