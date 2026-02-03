अमेरिकी मंत्री के ट्वीट से भारत में सियासी भूचाल, विपक्ष ने कहा- PM मोदी ने किसानों को धोखा दिया

भारत-अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति यह तय कर सकते हैं कि भारत किसके साथ ट्रेड करेगा, तो ऐसा लगता है कि हमारे इंटरनेशनल मामलों पर हमारी कोई आजाद पकड़ नहीं है। अमेरिका तय कर रहा है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अभी कुछ समय पहले ही रूसी राष्ट्रपति हमारे यहां स्टेट डिनर के लिए आए थे। यह पहले कभी नहीं हुआ। हम एक संप्रभु देश हैं और हमें यह तय करना चाहिए कि हमारे हितों के लिए सबसे अच्छा क्या है। हमें अमेरिका की जरूरत है और अमेरिका को हमारी जरूरत है, लेकिन यह रिश्ता आपसी भरोसे और सम्मान पर आधारित होना चाहिए।