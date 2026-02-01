India-US Trade Deal: आखिर ट्रंप ने क्यों घटाया टैरिफ? भारत सरकार ने खोल दिया राज!

अमेरिका और भारत के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर सियासी घमासान मचा है। विपक्ष की ओर से लगातार यह पूछा जा रहा कि टैरिफ घटाने के बदले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भारत सरकार की क्या डील हुई है। इस पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जवाब दे दिया है।