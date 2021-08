India Vaccination: देश में कोविड टीकाकरण का बना नया रिकॉर्ड, एक दिन में लगाए गए 90 लाख से अधिक डोज

नई दिल्ली। कोरोना महामारी (Covid Pandemic) के प्रकोप से निकटने के लिए तेजी के साथ कोविड टीकाकरण अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, भारत ने इस टीकारण अभियान में एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान में भारत ने एक दिन में सबसे अधिक टीका लगाने का नया रिकॉर्ड बनाया है।

दरअसल, शुक्रवार (27 अगस्त) को भारत में एक दिन में सर्वाधिक 90 लाख से अधिक डोज लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, पूरे देश में शुक्रवार को 90 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन के डोज लगाए गए हैं। यह दैनिक टीकाकरण के मामले में सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ देश में अब टीकाकरण की कुल संख्या 62 करोड़ से अधिक हो चुकी है।

यह भी पढ़ें :- केरल में बीते 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 31 हजार नए मामले दर्ज, तीसरी लहर की संभावना बढ़ी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि भारत ने शुक्रवार को ऐतिहासिक 90 लाख एंटी-कोविड डोज लगाए हैं। यह जनवरी में टीकाकरण अभियान शुरू होने के बाद से एक दिन में हासिल की गई अब तक की सबसे अधिक टीकाकरण संख्या है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा “नागरिकों को बधाई क्योंकि भारत ने ऐतिहासिक 90 लाख #COVID19 टीकों को लगाया और अभी भी गिनती बाकी है!”

Congratulations to the citizens as India today administers historic 90 lakh #COVID19 vaccines until now - and still counting!🤞



ऐतिहासिक!



देशभर में आज 90 लाख से अधिक टीके अब तक लगाए जा चुके है। pic.twitter.com/p5b91MuIMW