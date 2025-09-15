Patrika LogoSwitch to English

राष्ट्रीय

भारत-पाक मैच को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ा, BJP नेता ने जांबाज सैनिकों को लेकर कही ये बड़ी बात

भाजपा नेता प्रिया सेठी ने एशिया कप में भारत की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा माना है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को पटखनी दी, जिसके बाद वह अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया।

भारत

Shaitan Prajapat

Sep 15, 2025

जम्मू-कश्मीर से भाजपा नेता प्रिया सेठी (Photo-ANI)

एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर सात विकेट से धमाकेदार जीत को बीजेपी नेता प्रिया सेठी ने सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ दिया है। जम्मू-कश्मीर से बीजेपी की प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि यह जीत सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक है, जो पाकिस्तान को पटखनी देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट जीत का संबंधप्रिया सेठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसके बाद वह अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रिकेट के जांबाज खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को धूल चटा दी। यह ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। पाकिस्तान को अब मुंह छिपाने की कोई जगह नहीं मिली।

भारतीय सेना ने नौ आंतकी ठिकानों को किया ध्वस्त

ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के 100 से अधिक आतंकी मारे गए। यह अभियान चार दिनों तक चला और 10 मई को युद्धविराम हुआ।

राष्ट्रीय
image

भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया

सेठी ने इसे नई सामान्य स्थिति का प्रतीक बताया, जो भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति को मजबूत करता है। एशिया कप मैच दुबई में 14 सितंबर को खेला गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को सैनिकों को समर्पित किया।

संजय राउत के मैच फिक्सिंग बयान पर कड़ा पलटवार

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर सेठी ने तीखा प्रहार किया। राउत ने सोमवार को दावा किया कि मैच फिक्स था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को 1,000 करोड़ रुपये मिले और कुल 50,000 करोड़ का जुआ हुआ। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर आरोप लगाए।

राउत दे डाली ये चेतावनी

सेठी ने कहा, यह उनके (राउत के) समय में होता होगा। इतना बड़ा आरोप लगाना देशद्रोह है। वे देश के प्रति अविश्वास दिखा रहे हैं। उन्होंने राउत को चेतावनी देते हुए कहा, उन्हें अपने बयान पर संयम रखना चाहिए। राउत माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि सुर्खियों में रहने के लिए वे ऐसे बयान देते हैं। खेल उत्साह के साथ चलता है, हम बार-बार जीतते हैं। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा को कम आंकने पर माफी मांगनी चाहिए। राउत का बयान पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवादास्पद रहा, जहां विपक्ष ने मैच का बहिष्कार मांगा था।

जीएसटी सुधारों की सराहना: दीपावली से पहले उपहार

केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब सुधारों की सराहना करते हुए सेठी ने कहा कि 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में स्लैब को सरल कर दो श्रेणियों (5% और 18%) में बांटा गया है। 12% और 28% स्लैब हटा दिए गए, जबकि हानिकारक वस्तुओं पर 40% स्लैब लगाया गया। कुछ वस्तुओं से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया। 2017 में जीएसटी लागू होने पर लोगों के मन में सवाल थे, लेकिन 2014 से पहले कई टैक्स थे, जिन्हें सरल किया गया। इससे कम राजस्व वाले राज्यों को लाभ हुआ।

Published on:

15 Sept 2025 07:35 pm

Hindi News / National News / भारत-पाक मैच को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ा, BJP नेता ने जांबाज सैनिकों को लेकर कही ये बड़ी बात

