भारत-पाक मैच को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ा, BJP नेता ने जांबाज सैनिकों को लेकर कही ये बड़ी बात

एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर सात विकेट से धमाकेदार जीत को बीजेपी नेता प्रिया सेठी ने सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ दिया है। जम्मू-कश्मीर से बीजेपी की प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि यह जीत सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक है, जो पाकिस्तान को पटखनी देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट जीत का संबंधप्रिया सेठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसके बाद वह अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रिकेट के जांबाज खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को धूल चटा दी। यह ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। पाकिस्तान को अब मुंह छिपाने की कोई जगह नहीं मिली।