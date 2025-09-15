भारत-पाक मैच को ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ा, BJP नेता ने जांबाज सैनिकों को लेकर कही ये बड़ी बात

एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर सात विकेट से धमाकेदार जीत को बीजेपी नेता प्रिया सेठी ने सैन्य अभियान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जोड़ दिया है। जम्मू-कश्मीर से बीजेपी की प्रमुख नेता और पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने कहा कि यह जीत सैनिकों की बहादुरी का प्रतीक है, जो पाकिस्तान को पटखनी देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। ऑपरेशन सिंदूर और क्रिकेट जीत का संबंधप्रिया सेठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जांबाज सैनिकों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, जिसके बाद वह अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्रिकेट के जांबाज खिलाड़ियों ने भी पाकिस्तान को धूल चटा दी। यह ऑपरेशन सिंदूर का ही हिस्सा है। पाकिस्तान को अब मुंह छिपाने की कोई जगह नहीं मिली।
ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई को शुरू किया गया था, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नौ आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठनों के 100 से अधिक आतंकी मारे गए। यह अभियान चार दिनों तक चला और 10 मई को युद्धविराम हुआ।
सेठी ने इसे नई सामान्य स्थिति का प्रतीक बताया, जो भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति को मजबूत करता है। एशिया कप मैच दुबई में 14 सितंबर को खेला गया, जहां भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने जीत को सैनिकों को समर्पित किया।
शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत के मैच फिक्सिंग वाले बयान पर सेठी ने तीखा प्रहार किया। राउत ने सोमवार को दावा किया कि मैच फिक्स था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को 1,000 करोड़ रुपये मिले और कुल 50,000 करोड़ का जुआ हुआ। उन्होंने इसे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर आरोप लगाए।
सेठी ने कहा, यह उनके (राउत के) समय में होता होगा। इतना बड़ा आरोप लगाना देशद्रोह है। वे देश के प्रति अविश्वास दिखा रहे हैं। उन्होंने राउत को चेतावनी देते हुए कहा, उन्हें अपने बयान पर संयम रखना चाहिए। राउत माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि सुर्खियों में रहने के लिए वे ऐसे बयान देते हैं। खेल उत्साह के साथ चलता है, हम बार-बार जीतते हैं। हमारे खिलाड़ियों की प्रतिस्पर्धा को कम आंकने पर माफी मांगनी चाहिए। राउत का बयान पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद विवादास्पद रहा, जहां विपक्ष ने मैच का बहिष्कार मांगा था।
केंद्र सरकार के जीएसटी स्लैब सुधारों की सराहना करते हुए सेठी ने कहा कि 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक में स्लैब को सरल कर दो श्रेणियों (5% और 18%) में बांटा गया है। 12% और 28% स्लैब हटा दिए गए, जबकि हानिकारक वस्तुओं पर 40% स्लैब लगाया गया। कुछ वस्तुओं से जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया। 2017 में जीएसटी लागू होने पर लोगों के मन में सवाल थे, लेकिन 2014 से पहले कई टैक्स थे, जिन्हें सरल किया गया। इससे कम राजस्व वाले राज्यों को लाभ हुआ।