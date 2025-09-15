वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ओवैसी का पहला बयान, जानें किसने क्या-क्या कहा?

वक्फ संशोधन अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केरल के कन्नूर से कांग्रेस नेता शमा मोहम्मद ने कहा, हम वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का स्वागत करते हैं। हमें खुशी है कि अदालत ने कानून के तीन महत्वपूर्ण प्रावधानों पर रोक लगा दी है। पहला, यह साबित करना ज़रूरी है कि कोई भी व्यक्ति 5 साल से मुस्लिम के रूप में प्रैक्टिस कर रहा है। दूसरा, वक्फ बोर्ड में आप जितने चाहें उतने मुस्लिम रख सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि यह संख्या लगभग 4 ही होगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, ज़िला कलेक्टर, या कलेक्टर को दिया गया प्रभार, वक्फ संपत्ति को अधिसूचित कर सकता है; उनकी शक्ति कम कर दी गई है। हमें उम्मीद है कि यह विधेयक अंततः रद्द हो जाएगा। हमें यह भी उम्मीद है कि अंतिम फैसले में ये प्रावधान हमेशा के लिए हटा दिए जाएँगे। इससे साफ़ ज़ाहिर होता है कि यह एक नाजायज़ कानून है और ऐसा नहीं होना चाहिए था।